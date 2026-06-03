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▲《沉默之丘》主角賽門・奧戴爾，將在蘇格蘭孤島「聖愛蜜莉亞島」上展開冒險。（圖／PlayStation 提供）

▲《沉默之丘: Townfall》中，玩家需高度仰賴名為「CRTV」的掌上型電視裝置。（圖／PlayStation 提供）

知名心理恐怖遊戲《沉默之丘》系列新作《SILENT HILL: Townfall》在 PlayStation 線上節目「State of Play」中公開新資訊，發行商 KONAMI 宣布，這款大作將於今年9月24日上市，將於 PS5、Steam、Epic Store 等多平台同步推出。《沉默之丘: Townfall》背景舞台設定在1996年一座寒冷的蘇格蘭孤島「聖愛蜜莉亞島」上。玩家將化身為主角賽門・奧戴爾（Simon Ordell），他在某種未知力量的呼喚下回到這座島嶼試圖撥亂反正。然而，島上的小鎮常年被濃霧籠罩，異常死寂且看似毫無人煙，寧靜之下卻暗藏令人窒息的詭異氛圍。在探索聖愛蜜莉亞島的過程中，主角賽門將依賴一台名為「CRTV」的掌上型電視裝置，《沉默之丘: Townfall》預告片中揭露一位名為 Zoe 的新角色，她是當地家庭診所的一名護理師，雖然她呼喚賽門來到島上，卻又同時質問他的來意。實機玩法上，玩家將在異世界的黑暗中面對令人毛骨悚然的無臉敵人，遊戲強調潛行與策略應對，玩家需要善用 CRTV 與窺視機制來評估周遭環境的威脅，保持隱密並小心翼翼地移動。面對不同的怪物，玩家可以選擇戰鬥或是轉身逃跑，一旦被發現便會引發高度緊張的恐怖追逐戰。值得注意的是，《沉默之丘: Townfall》結合 PS5 DualSense 控制器的硬體特性，當玩家在黑暗中躲藏時，控制器會隨著怪物逐漸逼近的腳步聲產生規律的震動，在進行射擊時也能模擬扣動扳機的真實回饋手感，讓整體的恐怖氣氛更加立體。《沉默之丘: Townfall》目前已經在 PlayStation Store 全面開放玩家預購，本次遊戲共推出標準版與豪華版兩種選擇，豪華版能獲得專屬的賽門服裝替換造型、互動美術集以及數位原聲帶，還能享有提前48小時搶先體驗遊戲的特權。