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國際燃油價格上漲 漁業署：已推動遠洋漁業支持措施

台美對等貿易協定簽署，外傳漁工零付費政策會衝擊漁業生存，甚至「滅台灣漁業」。對此，漁業署澄清，「與事實不符」，也強調政府絕不會放任產業單獨面對轉型挑戰。台美對等貿易協定簽署中，包含3年內禁止對漁業移工收取招募費等，也引發船主擔憂。而漁業署也發布5點澄清，包括外界傳言ART協定及漁工零付費政策將衝擊我國漁業生存，甚至造成「滅台灣漁業」，與事實不符。漁業署表示，ART協定有3年調適期，政府將持續與產業團體、勞動部及相關部會密切合作，在符合國際勞動人權標準及協定承諾前提下，研議相關配套措施，降低船主負擔及產業衝擊。針對漁工招募費由僱主負擔原則，漁業署說明，將與勞動部共同釐清海外招募費用項目及成本結構，確保制度推動兼顧國際接軌與產業發展，避免相關費用不合理轉嫁船主負擔。漁業署提到，將配合推動直接聘僱機制，降低國內外仲介費用支出，同時透過產銷調節、品牌區隔及市場拓展等措施，維護漁民收益及產業競爭力。因應近期中東情勢造成國際燃油高漲，漁業署提到，為協助遠洋漁業穩定經營，漁業署已推動遠洋漁業支持措施，針對持續作業或暫停作業漁船提供必要協助，減輕業者營運成本壓力。漁業署表示，「政府絕不會放任產業單獨面對轉型挑戰」，將持續作為漁民及漁業經營者最堅實的後盾，確保台灣漁業永續發展與國際競爭力。