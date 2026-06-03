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▲▼Jennie為《DAZED KOREA》拍攝封面，造型相當火辣。（圖／Jennie IG@jennierubyjane）

人氣女團BLACKPINK成員Jennie（金珍妮）近日以香奈兒全球品牌大使的身分，登上雜誌《DAZED KOREA》封面，拍了一系列大尺度美照，引發討論。只見其中一張照片，Jennie沒穿上衣，僅用香奈兒動物系列包包遮住重要部位，十分性感，這些美照曝光後在IG也吸引234.6萬人按讚，足見Jennie魅力有多驚人。Jennie不同於一般女團偶像，向來勇於展露好身材，這次為《DAZED KOREA》拍攝封面照，Jennie再度做出突破。只見其中一組照片中，Jennie上半身沒穿任何衣物，僅肩背香奈兒2026 Métiers d'Art 工坊系列推出的長頸鹿酒紅色包包，巧妙遮擋住重要部位，看起來既性感又時尚。不僅如此，Jennie的另一套造型身穿白色襯衫，中間扣子全部打開，只繫上一條灰色領帶，讓她的好身材若隱若現，粉絲大飽眼福。Jennie的其他幾組造型還包含高衩禮服、豹紋上衣配黑色三角褲等，都充滿張力，吸引234.6萬粉絲按讚，大家看了也紛紛留言驚呼：「真的太美了」、「時尚駕馭力100分」、「好性感，好喜歡」、「不愧是金珍妮」。而Jennie上個月才登上美國《時代雜誌》（TIME）所公布的「2026年全球百大最具影響力人物」，與美國總統川普、日本首相高市早苗、台積電董事長魏哲家等人齊名，接下來還要去參加丹麥的Roskilde Festival以及芝加哥Lollapalooza音樂節，全球人氣極高，行程滿檔。