我是廣告 請繼續往下閱讀

▲福斯特與托尼兄弟長期以來在球員間的評價皆很低，在《洛杉磯時報》與《The Athletic》過去進行的匿名調查中，福斯特多次被球員票選為聯盟中最差的裁判。（圖／路透／達志影像）

2026年NBA總冠軍賽尚未正式點燃戰火，執法裁判名單卻已成為焦點。NBA官方於日前正式公佈了負責紐約尼克隊與聖安東尼奧馬刺隊系列賽的12名裁判陣容，其中資深裁判福斯特（Scott Foster）與托尼兄弟（Tony Brothers）的名字赫然在列，隨即引發網路社群強烈質疑與討論。本次入選總冠軍賽執法名單的裁判包含福斯特、托尼兄弟、馬克·戴維斯（Marc Davis）、詹姆斯·卡佩斯（James Capers）與扎克·扎巴（Zach Zarba）等資深裁判。其中，福斯特將迎來生涯第19次總冠軍賽執法，托尼·兄弟與戴維斯則是第15次。儘管聯盟強調，裁判選拔標準係依據賽季中的評分、判決準確度及裁判運作部門（NBA Referee Operations）的數據評估，但大批球迷對此結果並不買單。網路社群充斥著負面評論，有網友直言托尼兄弟是聯盟中最糟糕的裁判之一，也有人對於福斯特能第19次執法總冠軍賽感到不滿，更有球迷諷刺稱：「安排他們兩人執法，重點恐怕不是確保籃球賽的乾淨公正，而是為了製造黃金時段的戲劇張力。」此次選拔最引發爭議之處，在於日前由球員工會（NBPA）所發佈的 2025-26 賽季裁判調查報告。該報告彙整了來自30支球隊、411名球員的意見，建議僅讓「一級（Tier 1）」裁判執法總冠軍賽。然而，福斯特在評比中僅被歸類為「二級（Tier 2）」，且被球員工會列為聯盟中立場最兩極化的裁判，球員間的評分變異數極高。儘管如此，聯盟仍將他納入總冠軍賽名單。事實上，福斯特與托尼兄弟長期以來在球員間的評價皆很低，在《洛杉磯時報》與《The Athletic》過去進行的匿名調查中，福斯特多次被球員票選為聯盟中最差的裁判。除了上述資深裁判外，庫爾提斯·布萊爾（Curtis Blair）亦將迎來其生涯首次總冠軍賽執法。NBA官方將於每場比賽當日上午9時左右，公告該場比賽的裁判組指派。