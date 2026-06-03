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▲AI教父黃仁勳（右）和美國科技播客（Podcaster）萊克斯・弗里德曼（Lex Fridman，右）一起在饒河夜市吃冰，蔚為話題。（圖／NVIDIA IG@nvidia）

2026 年台北國際電腦展（Computex）火熱開跑，AI教父黃仁勳再度於台灣掀起狂熱旋風，這次有位陪在他身邊大嗑夜市街頭小吃、狂炫芒果冰的外國帥哥，不少粉絲好奇他的身分，他是擁有500萬訂閱、在YouTube非常有影響力的美國科技播客（Podcaster）萊克斯・弗里德曼（Lex Fridman），科技巨頭馬斯克（Elon Musk）、祖克柏（Mark Zuckerberg）都是他節目的座上賓，除了AI專業，他本身還才華洋溢，能彈吉他，還是柔術、柔道雙黑帶。Lex Fridman在2018年創辦了他的同名播客節目，因內容含金量高，現在是全球最受歡迎的訪談節目之一，他經常和各領域頂尖人物做3、4小時的深度對談，邀請過的來賓包括科技巨頭馬斯克、臉書創辦人祖克柏，以及多位世界領袖和諾貝爾獎得主。他招牌的萬年黑西裝、冷靜沉著的紳士語調，成為全球科技迷瘋狂朝聖的標記。萊克斯・弗里德曼是美國麻省理工學院（MIT）的人工智慧研究員與電腦科學家，他的專業學術領域聚焦於「人類與AI的互動」（human-AI interaction）、「機器人學」（robotics）以及「機器學習」（machine learning），特別是在自動駕駛汽車（autonomous vehicles）領域。他也曾在MIT開設課程，在學術界也很有成就。萊克斯・弗里德曼私底下的生活也很精彩，他是一位狂熱的音樂家，彈得一手好吉他，同時是武術高手，同時擁有「巴西柔術黑帶」與「柔道黑帶」的，堪稱文武雙全，和AI教父黃仁勳一起吃冰，很接地氣，也成功地創造話題。