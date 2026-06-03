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轉場美到哭！社群網路引爆「無形矽盾」深度熱議

▲讓全場看哭的絕美轉場！輝達執行長黃仁勳在 GTC 謝幕影片中，首度曝光將台北 101 與台灣夜市景致絲滑融合的 AI 生成新歌 MV，飽含在地情懷的畫面被大批網民盛讚，直呼他正用另一種智慧方式保護台灣。（圖／翻攝自 NVIDIA 官方 YouTube 直播）

隱藏彩蛋聽出來了！經典台語歌詞一出全場淚崩

▲科技與情懷的最強定格！輝達 AI 生成新歌 MV 結尾特別設計了致敬台語神曲〈向前行〉的經典動作（Ending Pose），當「蝦米攏毋驚」旋律落下配上這一幕，成為整場演講最催淚的靈魂共鳴。（圖／翻攝自 NVIDIA 官方 YouTube 直播）

溫故知新：改變時代的台灣搖滾代表作〈向前行〉

打破悲情、新台語歌運動誕生： 這首歌曲誕生於民國 78 年（1989年）並開始錄製。當時由音樂教父陳昇、李宗盛共同擔綱專輯製作，林強、李正帆、黃韻玲、羅紘武等人親自編曲。在 1990 年底正式發行後，一舉賣破 40 多萬張。它大膽引進了當時台語歌極為罕見的搖滾樂風格，徹底打破了傳統台語流行音樂長年以來苦情、悲傷的曲風，被樂界公認為「新台語歌運動」的最具代表性作品。





這首歌曲誕生於民國 78 年（1989年）並開始錄製。當時由音樂教父陳昇、李宗盛共同擔綱專輯製作，林強、李正帆、黃韻玲、羅紘武等人親自編曲。在 1990 年底正式發行後，一舉賣破 40 多萬張。它大膽引進了當時台語歌極為罕見的搖滾樂風格，徹底打破了傳統台語流行音樂長年以來苦情、悲傷的曲風，被樂界公認為「新台語歌運動」的最具代表性作品。 金曲獎肯定的年度神曲： 該張專輯當年橫掃樂壇，不僅榮獲第 3 屆金曲獎「最佳演唱專輯製作人獎」，同名主打歌〈向前走〉更毫無懸念奪下「最佳年度歌曲獎」。





你聽出來了嗎？輝達執行長黃仁勳在GTC演講尾聲拋感性炸彈，首度曝光AI生成新歌MV。影片融合台北101與夜市，更驚喜埋入台語神曲〈向前行〉歌詞「蝦米攏毋驚」，除讓網友集體淚崩，社群更鋪天蓋地掀起「他正用另一種智慧方式保護台灣」的強烈共鳴。這段曝光後，隨即在 Threads、X 等社群網路上掀起震撼大洗版。影片開頭由宏偉的台北 101 緩緩拉開序幕，接著流暢絲滑地轉場到充滿在地煙火氣的台灣夜市與夾娃娃機。不少全程觀看直播的網民紛紛熱淚盈眶，感性表示：「最後的收尾運鏡好鏗鏘有力，謝謝黃先生讓世界看到台灣！」除了視覺與情感的震撼，網路社群更出現了針對黃仁勳此舉的深度商務分析。一名長居美國的 YouTuber 點破，黃仁勳其實是在用一種極具智慧的商業防線在：他透過最新科技鏈結了無數台灣在地企業，一起把全球 AI 的餅做大，讓輝達與台灣半導體生態系成為世界不可或缺的利益共同體。當全球科技巨頭的命脈深度綁定台灣，國際上就更不可能忽視台灣的安全。這種雙贏的宏觀布局，讓不少民眾感動直言：「聽到這個分析，當時正在開車的我感動到視線模糊」、「這首歌真的是今年含金量最高的神曲！」這首之所以能在一秒內引爆全台集體淚崩，關鍵就在於副歌中段，背景旋律突然響起那句台灣人骨子裡最熟悉的經典台語歌詞：這句歌詞在科技感十足的現代電子旋律中顯得格外鏗鏘有力，完美呼應了台灣科技產業在國際地緣政治夾縫中，依然勇敢無懼、砥礪前行的堅韌靈魂。當激昂的台語歌聲配上大螢幕中高聳的 101 與熱鬧夜市，網友們紛紛激動留言：「聽到這句直接雞皮疙瘩牙起來！」、「啥物攏毋驚一出來，眼淚真的忍不住。」甚至連影片後段出現的一群跳舞機器人，都被眼尖樂迷認出其律動與服飾造型，似乎也是在向該首歌曲的經典致敬。被黃仁勳選中並埋入謝幕 MV 的靈魂歌曲，正是台灣音樂史上里程碑級的搖滾神曲——林強的《》（原名〈向前走〉）。從 1990 年林強唱出帶著一把吉他孤身到台北打拚的「啥物攏毋驚」；到了 2026 年，身價非凡的 AI 教父黃仁勳，則用最頂尖的人工智慧技術，在國際舞台上對全世界高唱「啥物攏毋驚」來力挺台灣。這份跨越 36 年、從本土走向世界的音樂交織，不僅展現了黃仁勳對台灣這片土地的深刻熱愛，也再次向世界宣告：台灣，正緊跟著 AI 浪潮，堅定地繼續「向前行」！