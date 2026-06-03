Ubisoft 在今（3）日 State of Play 發表會正式公開《雷射超人：傳奇重述》，這款以 2013 年經典作品《雷射超人：傳奇》為基礎打造的完全重製版，不僅全面升級為 3D 美術風格，還新增騎龍飛行玩法、全新世界與故事內容。根據各家媒體搶先試玩體驗，本作延續《雷射超人：傳奇》的平台跳躍玩法，並透過全新視覺表現與追加內容，讓這款13年前的經典作品以全新面貌回歸。
《雷射超人：傳奇重述》由 Ubisoft 蒙彼利埃工作室與米蘭工作室共同開發，採用曾運用於《全境封鎖》、《瑪利歐＋瘋狂兔子》及《阿凡達：潘朵拉邊境》的 Snowdrop 引擎打造。雖然核心玩法並未大幅變動，但場景、角色模型與動畫皆重新製作，並加入大量 3D 過場動畫與全新運鏡，讓這款經典平台動作遊戲呈現出更具立體感與沉浸感的視覺效果。
除了畫面全面翻新外，官方也重新設計探索流程。原本透過畫作進入關卡的方式被全新世界地圖與探索大廳取代，玩家可以自由在大廳中移動並選擇關卡，讓整趟冒險的連貫性更強。
全3D美術、騎龍飛行登場 新增第六世界與全新結局
本次重製版最大亮點之一，就是新增的「騎龍飛行」玩法。在大關與大關之間，玩家將騎乘飛龍穿越天空，透過閃避障礙物與發射火球攻擊敵人前進，部分橋段甚至會在 3D 與 2D 視角之間切換，玩法類似經典飛行射擊遊戲《星戰火狐》。
內容方面，《雷射超人：傳奇重述》不只是畫面升級，還新增全新世界「活死人國度」，搭配神秘反派與全新故事線。玩家將獲得新能力「光輝之力」，挑戰 5 個全新平台關卡、全新頭目以及新的結局內容，讓曾經玩過原版的玩家也有全新體驗。
操作簡單但挑戰不簡單 多人模式更添樂趣
從目前試玩內容來看，《雷射超人：傳奇重述》延續系列一貫「操作簡單、挑戰不簡單」的特色。玩家可以透過攻擊、跳躍、滑翔與操作墨菲啟動機關來突破各種關卡，但真正的挑戰往往來自隱藏陷阱、精準跳躍與複雜機關設計。
許多收集要素與小不點（Teensies）也藏在不易發現的角落，需要反覆探索與挑戰才能全部找齊。不過遊戲設有大量檢查點，即使失敗也不需從頭開始，讓玩家能持續嘗試不同路線與解法。
此外，本作支援最多4人同機合作，但多人闖關時容易因隊友影響視線或節奏而失誤，尤其騎龍飛行關卡採用共用生命值設計，只要有隊友頻頻撞上障礙物，全隊都得一起承擔後果，但也是多人模式有趣的混亂之處。
瘋狂兔子出身《雷射超人》 重製版暫未現身
許多玩家熟悉的 Ubisoft 吉祥物「瘋狂兔子（Rabbids）」其實最早誕生於《雷射超人》系列，原本被設定為遊戲中的反派種族，後來因高人氣獨立發展成專屬 IP，甚至推出多款衍生作品。
雖然《雷射超人：傳奇重述》中目前並未發現瘋狂兔子登場，由於原版《雷射超人：傳奇》本身就沒有瘋狂兔子角色，因此本次重製版是否會以彩蛋形式回歸，仍有待 Ubisoft 後續揭曉。
音樂方面，原版作曲家 Christophe Héral 將回歸，並與《咚奇剛》系列作曲家 Grant Kirkhope 合作，為遊戲新增約 55 分鐘全新配樂。配音部分則首度支援 8 種語言，主要角色與過場動畫皆加入完整語音演出。
《雷射超人：傳奇重述》預計於2026年10月1日登陸 PS5、Xbox Series X|S、Nintendo Switch 2、Steam、Epic Games Store 與 Ubisoft Connect 平台，售價 39.99 美元（約新台幣 1200 元），並將支援繁體中文介面與字幕。
我是廣告 請繼續往下閱讀
除了畫面全面翻新外，官方也重新設計探索流程。原本透過畫作進入關卡的方式被全新世界地圖與探索大廳取代，玩家可以自由在大廳中移動並選擇關卡，讓整趟冒險的連貫性更強。
本次重製版最大亮點之一，就是新增的「騎龍飛行」玩法。在大關與大關之間，玩家將騎乘飛龍穿越天空，透過閃避障礙物與發射火球攻擊敵人前進，部分橋段甚至會在 3D 與 2D 視角之間切換，玩法類似經典飛行射擊遊戲《星戰火狐》。
內容方面，《雷射超人：傳奇重述》不只是畫面升級，還新增全新世界「活死人國度」，搭配神秘反派與全新故事線。玩家將獲得新能力「光輝之力」，挑戰 5 個全新平台關卡、全新頭目以及新的結局內容，讓曾經玩過原版的玩家也有全新體驗。
從目前試玩內容來看，《雷射超人：傳奇重述》延續系列一貫「操作簡單、挑戰不簡單」的特色。玩家可以透過攻擊、跳躍、滑翔與操作墨菲啟動機關來突破各種關卡，但真正的挑戰往往來自隱藏陷阱、精準跳躍與複雜機關設計。
許多收集要素與小不點（Teensies）也藏在不易發現的角落，需要反覆探索與挑戰才能全部找齊。不過遊戲設有大量檢查點，即使失敗也不需從頭開始，讓玩家能持續嘗試不同路線與解法。
此外，本作支援最多4人同機合作，但多人闖關時容易因隊友影響視線或節奏而失誤，尤其騎龍飛行關卡採用共用生命值設計，只要有隊友頻頻撞上障礙物，全隊都得一起承擔後果，但也是多人模式有趣的混亂之處。
瘋狂兔子出身《雷射超人》 重製版暫未現身
許多玩家熟悉的 Ubisoft 吉祥物「瘋狂兔子（Rabbids）」其實最早誕生於《雷射超人》系列，原本被設定為遊戲中的反派種族，後來因高人氣獨立發展成專屬 IP，甚至推出多款衍生作品。
雖然《雷射超人：傳奇重述》中目前並未發現瘋狂兔子登場，由於原版《雷射超人：傳奇》本身就沒有瘋狂兔子角色，因此本次重製版是否會以彩蛋形式回歸，仍有待 Ubisoft 後續揭曉。
《雷射超人：傳奇重述》預計於2026年10月1日登陸 PS5、Xbox Series X|S、Nintendo Switch 2、Steam、Epic Games Store 與 Ubisoft Connect 平台，售價 39.99 美元（約新台幣 1200 元），並將支援繁體中文介面與字幕。