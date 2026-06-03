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民眾黨立委問政品質再遭質疑，繼先前白委劉書彬多次離題沒準備，遭立法院長韓國瑜和自家小草批評後，遞補進來的白委許忠信，今（3）日質詢警政署長張榮興時，質疑台南「永康測速王」固定測速照相機，在選舉年罰款金額下降怕失選票，非選舉年多裁罰，用人民罰鍰當財政收入，違反租稅法定主義，張榮興多次解釋「這是固定桿，不是警察人員（裁罰）的」，但許忠信一再跳針說「那可不可以解釋這圖這麼巧合？」讓張榮興相當傻眼，許忠信辦公室事後澄清：雖然永康測速王是固定桿，但是地方政府設置的，警察機關也可以也調整限速，或者看完照相，「人為決定」是否開罰，這才是許忠信質疑的地方。立法院內政委員會今邀請內政部長劉世芳、警政署長張榮興等人就「我國測速照相設備設置標準、執行成效及調整不合理執法點位精進作為」進行專題報告並備質詢。許忠信質詢時指出，「永康測速王，選舉去幫忙」，稱在永康區高速一街2段設置的固定測速照相機，也符合當地歷史，因為在當地甲內有鄭經二王廟，鄭經在附近騎馬太快，摔馬去世，所以當地設測速照相機符合鄭經的教誨，騎馬、開車不能太快，這個科技執法利益良善。不過許忠信隨後拿出台南市分配交通罰款，質疑每到選舉年，罰款就會下降，沒有選舉年罰款又達到高峰，2023年分配給台南市是9109萬、2024年又下降到7796萬、2025又飆升到8308萬，質疑測速網是不是台南市政府設置？交通罰款有75%分配給地方，其中地方政府將12%用於改善交通、另外88%用於其他財政支出，會不會造成地方政府用罰款挹注財政收入，永康測速王在選舉年跑去選舉沒有測速，沒選舉又動起來，「兩個高峰都在非選舉年，怎麼解釋呢？」張榮興則解釋，這些測速桿是固定的，跟選舉沒有關係，違規者他們沒有辦法預控用路人的違規狀態，這測速桿是固定的不會移來移去。許忠信則說，「沒選舉年開車比較快？有選舉開比較慢？這個趨勢你解釋一下」。許忠信隨後又說，交通罰款構成地方政府誘因，沒有選舉就多裁罰，這樣財政多收入，用人民罰鍰做財政收入，違反租稅法定主義，要張榮興解釋為何這圖這麼巧合？張榮興再次解釋，這是用路人守法的習慣，這固定桿不是警察人為的，是用路人經過測速桿，跟警方主動維權無關。但許忠信堅持「這兩個雙峰就是相關（選舉年）」，隨後又稱枉費鄭經二王廟設置在那，教大家不要超速，當初設置緣由的良善立意，被濫用補助地方財政收入，他個人認為不可，更直指超速王有人為因素在這，選舉年罰比較少怕失去選票，這不妥。張榮興則表示，「我的看法跟委員完全不同，這是固定桿，固定桿不是人為的」；不過許忠信仍堅持「那你這個圖為何這麼巧合？所以我們不要枉費鄭經二王廟立在這邊的啟示」。