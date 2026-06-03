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藝人籃籃先前遭爆蹭恩師胡瓜的資源，到日本看WBC經典賽，還有蹭吃喝，師徒二人已對外澄清沒有這回事，但兩人的互動仍舊是話題。胡瓜的女兒小禎今（3）日出席外送品牌代言記者會，被媒體詢問此事，小禎表示，她和籃籃私下根本不會見到面，在日本期間也沒見到籃籃，對票務怎麼安排她完全不知情。由於今日有媒體報導籃籃在日本其實也有約張立東，小禎聽到更是大驚：「張立東也有去嗎？我完全不知道。我只有看到潘慧如跟她老公。」後來被媒體提醒，應該是賴慧如，現場一陣大笑。籃籃是胡瓜哥徒弟，一同錄製節目《綜藝大集合》，先前籃籃被爆料今年3月到日本看經典賽，蹭了胡瓜的票，吃飯也不請自來。對此，小禎表示，整個團隊有那麼多人，她根本不會去過問票務和吃飯怎麼安排，她在東京就是逛自己的街，時間到了就去看球賽。聽到張立東也有現身在經典賽，小禎更是大驚：「他有去嗎？我完全沒看到張立東，也沒看到籃籃，只有看到『潘』慧如和她老公而已。」隨後媒體提醒她，她指的應該是賴慧如，她笑著表示：「我私底下也很常叫她潘慧如啦。」小禎強調，她跟籃籃也沒有私交，對這些外傳的事情也完全不清楚，也沒有跟綜藝大集合團隊的人有私下聚會，再次澄清她不清楚怎麼會有籃籃蹭胡瓜資源的消息跑出來。