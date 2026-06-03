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頂呱呱：世界盃應援桶69折！中華電信送優惠券

▲頂呱呱x中華電信力挺世界盃「精采應援桶」特價499元。（圖／頂呱呱提供）

德克士：炸雞米食餐盒開賣！149元起嚐鮮

▲德克士全新「米食餐盒」149元起開賣。（圖／德克士提供）

力挺世界盃足球賽，大家都做好準備幫應援，頂呱呱表示，合作中華電信獨家推出「精采應援桶」69折，開吃炸雞、雞腿、地瓜薯條、雞塊、甜甜包等美味，搭配墨西哥辣味雞翅、香腸捲等國家級配餐，申辦指定方案送優惠券才有機會吃到。德克士搶攻米食餐盒市場表示，全新開賣「照燒嫩雞飯」與「和風咖哩炸雞飯」。力挺世界盃足球賽，頂呱呱表示，合作中華電信、針對觀賽共享情境推出「精采應援桶」下殺69折優惠，開吃經典人氣餐點，其中「國家配餐」還可選擇新品墨西哥辣味雞翅、德式香腸捲或波浪薯條，幫大家打造充滿儀式感的球賽美食，自由搭配支持喜愛的隊伍。◾️（原價721元）：原味炸雞3塊＋原味雞腿3隻＋呱呱雞柳條1份＋地瓜薯條(小)1份＋阿勇雞塊4入1份＋甜甜包2入1份＋國家配餐1份（3選1：墨西哥辣味雞翅（限時新品）／德式香腸捲／波浪薯條）、可樂曲線瓶1.25L。只要於6月1日至7月20日活動期間，申辦中華電信行動精采5G全資費，且租期24個月以上、新申請／升速HiNet光世代「MOD家速」，或申辦Hami Video電視運動館年約月繳129元等指定方案，即可獲得「頂呱呱優惠券」；加碼行動指定方案月繳999元以上、新申請／升速「MOD家速」方案500M以上，再贈送Hami Point 600點。憑限定券於頂呱呱全台門市（桃園機場店／松山機場店除外）販售，提醒大家，現場無單獨販售應援桶，需於中華電信申辦方案，方可獲得優惠券兌換購買；青埔店無販售可樂曲線瓶1.25L、以中杯功夫純茶3杯代替；板橋環球店、南港LaLaport店、台中LaLaport 店，無販售呱呱雞柳條、以辣味雞翅2入代替；國家配餐3選1每日數量有限，依門市現場庫存為準。德克士宣布跨足米食餐盒市場、搶攻外食族需求，全新推出鹹甜「照燒嫩雞飯」、與日本好侍食品（House Foods）燉煮的「和風咖哩炸雞飯」，除了主餐還有米飯、蔬菜，還可選擇搭配小農檸檬紅茶或小農檸檬綠茶飲品，新品限時優惠價149元；加價購優惠，加20元升級享「咔滋香辣雞翅」1對、加35元享「小農鮮萃檸檬茶凍」1份。德克士迎接暑假，全面升級菜單內容，新推出「德易隨心點」，只要百元有找銅板價、最低50元起，吃到漢堡搭配小杯飲料等超值組合套餐；精品咖啡豆全面升級不加價，熱紅茶則選用南投紅玉紅茶。並加入濃郁起司條、酥炸杏鮑菇等人氣點心小食；酥炸雞軟骨開吃全新黑胡椒風味；招牌桶餐系列新增更多份量選擇，從個人獨享、雙人共享或多人聚餐都有。德克士官方線上點餐平台「德易點」每周一再加碼推出滿399元享「85折優惠」、周二至周日則提供自取滿399元「送指定點心」。