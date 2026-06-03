CAPCOM 今（3）日在 PlayStation 線上發表節目《State of Play》中宣布，《鬼武者 Way of the Sword》將於9月25日在 PS5、Xbox Series X|S、Steam 與 Epic Games Store 推出，同步公開最新宣傳影片，免費體驗版也於今日正式上線。
免費體驗版今上線！清水寺關卡搶先開打
CAPCOM 表示，本次推出的體驗版將讓玩家體驗宮本武藏追求力量與真理的起點旅程。玩家可在清水寺關卡中體驗招架、彈開、一閃、鬼之武具與吸收靈魂等系列招牌戰鬥系統，同時與宿敵佐佐木巖流展開激烈交鋒。
雖然體驗版進度無法繼承至正式版，但持有體驗版存檔的玩家，未來可在正式版中獲得御守「首燈」作為特典獎勵。
睽違20年正統續作 宮本武藏獲鬼力重返京都
《鬼武者 Way of the Sword》是《鬼武者》系列本篇睽違20年的全新作品，以江戶時代初期的京都為舞台。故事描述年輕的宮本武藏為追求天下無雙之境踏上修行之路，卻在旅途中遭幻魔襲擊身亡。
然而武藏奇蹟般甦醒，並發現自己戴上神秘的「鬼之籠手」，獲得強大的鬼之力。面對妖魔橫行的京都，他決定以手中之劍對抗命運與幻魔勢力。
百鬼之王酒吞童子現身 大江山成決戰舞台
本次公開的最新預告則聚焦京都知名傳說地點「大江山」，這座充滿歷史與神話色彩的山區，如今已成為強大幻魔酒吞童子的據點。
酒吞童子自稱「百鬼之王」，預告中不僅展示其壓倒性的氣勢，也描繪宮本武藏正面迎戰強敵的畫面。此外，官方也首度公開武藏鬼化後的模樣，為這場人與幻魔的戰鬥增添更多懸念。
《鬼武者 Way of the Sword》目前已開放預購，預計於2026年9月25日在PS5、Xbox Series X|S、Steam與Epic Games Store全球同步推出。
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CAPCOM 表示，本次推出的體驗版將讓玩家體驗宮本武藏追求力量與真理的起點旅程。玩家可在清水寺關卡中體驗招架、彈開、一閃、鬼之武具與吸收靈魂等系列招牌戰鬥系統，同時與宿敵佐佐木巖流展開激烈交鋒。
雖然體驗版進度無法繼承至正式版，但持有體驗版存檔的玩家，未來可在正式版中獲得御守「首燈」作為特典獎勵。
《鬼武者 Way of the Sword》是《鬼武者》系列本篇睽違20年的全新作品，以江戶時代初期的京都為舞台。故事描述年輕的宮本武藏為追求天下無雙之境踏上修行之路，卻在旅途中遭幻魔襲擊身亡。
然而武藏奇蹟般甦醒，並發現自己戴上神秘的「鬼之籠手」，獲得強大的鬼之力。面對妖魔橫行的京都，他決定以手中之劍對抗命運與幻魔勢力。
本次公開的最新預告則聚焦京都知名傳說地點「大江山」，這座充滿歷史與神話色彩的山區，如今已成為強大幻魔酒吞童子的據點。
酒吞童子自稱「百鬼之王」，預告中不僅展示其壓倒性的氣勢，也描繪宮本武藏正面迎戰強敵的畫面。此外，官方也首度公開武藏鬼化後的模樣，為這場人與幻魔的戰鬥增添更多懸念。
《鬼武者 Way of the Sword》目前已開放預購，預計於2026年9月25日在PS5、Xbox Series X|S、Steam與Epic Games Store全球同步推出。