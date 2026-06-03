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綜藝天王胡瓜（瓜哥）近來在節目上活力滿滿，私下的家庭生活與全新動向也備受矚目。女兒小禎今（3）日出席代言記者會時，分享了她與老爸、女兒 Emma三代同堂的私下互動。小禎爆料，平時在螢幕前威風八面、妙語如珠的瓜哥，私底下遇到外孫女Emma就沒輒，她平時最樂的日常，就是坐在一旁看著天王老爸被外孫女堵到完全不敢回嘴的樣子。近期Emma與胡瓜一起錄製網路節目《下面一位》，當時Emma策劃和外公互動一天的願望清單，第一站就帶胡瓜到潮流服飾店做穿搭大改造。沒想到兩人的時尚觀念天差地遠，改造過程中天王大翻車，一下是褲子太小導致拉鍊拉不起來，一下是衣著太暴露，讓Emma當場無情吐槽：「好不雅觀喔。」隨後Emma帶胡瓜到實體交友店體驗年輕人的交友方式，當看到Emma準備擲茭求紅線時，胡瓜竟然在旁邊百般阻擋、瘋狂破壞，完全是捨不得孫女談戀愛的阿公吃醋本性。有趣的是，後來胡瓜自己玩起快問快答，調皮愛鬧的個性反被Emma嫌棄，讓瓜哥忍不住當場碎念爺孫倆真的很難溝通。小禎今日也透露，和爸爸、弟弟一起錄製的全新實境節目《胡來旅行社》已經錄完了，三人這次將一起回到瓜哥的故鄉苗栗經營「胡來旅行社」，在節目中一邊工作、一邊生活，小禎要大家可以期待一下。