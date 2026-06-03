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▲長庚醫院精神科醫師陳姵蓉跨國研究發現，家庭中的重大事件對青少年會造成顯著衝擊。（圖／長庚醫院提供）

台青少年自殺率攀升 醫：台灣趨勢與研究發現高度呼應

在多種壓力中，「家庭壓力」是青少年自殺意念的最強預測因子。桃園長庚醫院精神部醫師陳姵蓉與英國倫敦國王學院精神、心理與神經科學研究院團隊合作，針對歐洲超過2千名青少年進行長達10年大規模追蹤研究結果登上《刺胳針精神醫學》。陳姵蓉說，這項大規模研究對台灣促進青少年身心健康領域有重要的參考價值。研究橫跨德國、法國、愛爾蘭及英國，共追蹤2161名年齡介於14至23歲的青少年，歷時逾10年完成。研究團隊在4個時間點反覆評估受試者過去一年內所經歷的39項日常生活事件，涵蓋了「家庭」、「意外」、「人際困擾」、「自主性發展」、「違規行為」、「性與親密關係」，以及「遷居搬家」等7大面向，並依照各人的生活事件壓力累積量，將參與者區分為「高」、「中高」、「中低」與「低」4個軌跡群組。研究結果顯示，屬於「高累積」群組的青少年，在各個追蹤時間點均有最高比例的人出現自殺念頭，比例從8%到13%不等，且其自殺念頭的風險在統計上顯著高於其餘3組。研究發現，青少年在成長過程中，日常生活事件的累積程度與自殺念頭的發生息息相關，其中，家庭層面的壓力，例如父母婚姻衝突、親子關係緊張、家庭經濟困難等，對青少年自殺風險的預測力，甚至高過其他所有生活領域的壓力加總，而且，「這一關聯在排除童年虐待或創傷的影響後，依然成立」。陳姵蓉指出，值得特別關注的是，「光是家庭面向的生活事件，其解釋自殺念頭的統計效力，就略勝於其餘6個面向合計的效力」。挑戰了過去臨床評估僅著重童年創傷或重大創傷事件的習慣。根據《台灣公共衛生雜誌》2023年發表的研究數據顯示，台灣15至24歲青少年的自殺率，從2014年的每10萬人5.1人，持續攀升至2021年的每10萬人9.6人；至2023年，此一數字已上升至每10萬人約10.7人，使自殺成為該年齡層的第二大死因。衛福部統計顯示，2024年全國自殺死亡人數達4062人，較前一年增加164人，而年輕族群的自殺率在過去十年間增加了1.5至2倍。在校園端，2023年各學制自殺死亡學生共123人，而同年度的自殺與自傷通報事件高達1萬5196人次，顯示真正的危機遠比表面所見更為龐大。陳姵蓉認為，上述的台灣趨勢與此次研究的核心發現高度呼應，也就是「家庭衝突、人際壓力、生活適應等日常挑戰，往往是自殺風險的早期訊號，卻可能因為不夠『顯眼』而被忽略」。陳姵蓉建議，家庭中發生的重大事項都對青少年造成顯著衝擊，開放性且不批判的真實溝通以及陪伴，能促進青少年對改變有更良好的適應。同時，台灣應建立更細膩的自殺風險評估文化，將日常、多面向的生活事件，列入青少年自殺風險的例行評估之中，尤其是家庭環境的壓力狀況，這是台灣現階段迫切需要推進的方向。桃園長庚醫院副院長葉集孝表示，台灣青少年的心理健康與自殺問題，正面臨嚴峻挑戰，值得社會各界高度重視。此項研究成果已刊登在全球最具聲望的精神醫學專業期刊之一《刺胳針精神醫學》(The Lancet Psychiatry) 2026年3月號。