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▲《真‧三國無雙 2 with 猛將傳 Remastered》，人物、戰鬥畫面都將展現更具視覺衝擊力的風采。（圖／臺灣光榮特庫摩提供）

臺灣光榮特庫摩宣布，《真‧三國無雙 2 with 猛將傳 Remastered》確定將於2026年10月1日在多個平台全球同步上市，並且已開放預購。更令粉絲驚喜的是，大獲好評的《真‧三國無雙 起源》主角紫鸞也確認將於本作中參戰，為這款經典重製遊戲增添了極大的話題與期待感。《真‧三國無雙 2 with 猛將傳 Remastered》採用 Unreal Engine 5 引擎，將原作中超過40名經典無雙武將的模組進行了煥然一新的打造。不僅人物展現出更具視覺衝擊力的風采，廣闊的戰場環境也變得生動，讓玩家能以現代標準重新體驗經典戰役。在戰鬥系統方面，遊戲保留了一騎當千的傳統爽快感，同時加入了符合現代玩家操作習慣的全新機制，新增閃避與精準穩固防禦等動作，玩家只要把握時機就能觸發完美閃避並進行反擊，甚至能將敵人擊暈。此外，遊戲中還追加了即時召喚馬匹等便利功能，讓整體動作體驗變得更加流暢且充滿戰術性。除了操作上的革新，本作也加入需要滿足特定條件才能解鎖的「高難度全新劇情」，根據 State of Play 發表會情報指出，三國勢力各自追加了專屬的秘聞關卡供玩家挑戰，其中魏國的關卡為赤壁之戰，吳國的關卡為五丈原之戰，而蜀國則是兵圍合肥新城，這些新戰役將帶來截然不同的歷史體驗。為了讓玩家有更深度的養成體驗，遊戲導入了全新的武器合成機制。玩家可以將不需要的武器當作素材消耗，將其屬性與技能轉移到其他武器上，進而打造出專屬的最強武器。同時，遊戲貼心設計了設定一鍵切換功能，喜歡原汁原味的玩家可選擇經典設定，也能選擇一般設定來享受最適合本作的新增要素。原作中廣受好評的線下雙人遊戲模式也在本作中完美重現，無論是無雙模式、自由模式還是對戰模式，玩家都能透過分割畫面與好友一同合作，《真‧三國無雙 2 with 猛將傳 Remastered》預計於 PC、PS5、Xbox Series X|S 以及 Switch 2 推出，建議售價新台幣1190元，數位豪華版新台幣2010元。