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輝達執行長黃仁勳在COMPUTEX表示，連接性已成為AI基礎設施不可或缺的一環，Marvell股價未來有機會再上漲5倍，未來市值有望突破1兆美元。他指出，隨著AI資料中心快速擴張，市場對連接各資料中心的網路基礎設施需求大增。不僅Marvell昨（3）日美股股價上漲逾32%，也帶動台股光通訊股今（2）日一同走強。Marvell董事長兼CEO昨日在台灣舉辦的台北國際電腦展發表主題演講，黃仁勳作爲特邀嘉賓驚喜現身，他表示，當下的AI正邁向Agent模式，這種新型計算模式要求將任務打碎，分佈式部署在巨大的計算集群中。黃仁勳表示，當你將一個計算問題拆解成多個部分，分散到整個資料中心去處理時，最不可或缺的就是連接性，讚譽Marvell有望成為下一家市值突破1兆美元的半導體公司。輝達已對Marvell投資20億美元，雙方合作讓客戶能結合兩家公司產品，打造半客製化的AI基礎設施。消息一出，市場看好光通訊需求爆發，Marvell昨日股價飆升33%，收在290.79美元，創下公司史上最大單日漲幅；Lumentum大漲13.72%，Coherent Corp.、康寧分別飆漲17.63%、13.41%，博也同步跳漲4.7%，收481.57美元，創歷史收盤新高。台股光通訊族群也掀起漲停潮，波若威、聯亞、上詮、光聖、光環全數漲停，整體族群呈現大漲。