2026麥當勞「小麥麥體驗營」報名暑假夏令營體驗小小經理或小小款待大使，送「迷你麥當勞組」家家酒玩具，日前家長開搶7月場次幾乎秒殺，官方致歉表示：「因瞬間流量大，以致無法順利完成報名，造成不便與困擾」。《NOWNEWS今日新聞》記者提醒爸媽，7月6日將報名8月場次，一鍵查詢各餐廳場次與內容。
「小麥麥體驗營」7月秒殺！麥當勞道歉了
本月1日在麥當勞APP全球版開搶2026「小麥麥體驗營」，7月場次幾乎秒殺，讓許多家長扼腕，認為APP實在太卡了；還有人好奇，為什麼板橋都是小小經理，說好的小小款待大使呢？
對此，《NOWNEWS今日新聞》記者求證業者，麥當勞表示：「麥當勞重視顧客體驗，『麥當勞APP』若因瞬間流量大，以致無法順利完成報名，造成不便與困擾，我們表達最誠摯的歉意，並感謝您的耐心等候。
目前麥當勞「小麥麥體驗營」7月場次陸續額滿中，8月場次將於7月上旬開放，體驗項目依各餐廳公布場次與內容為準，建議可由麥當勞APP「麥麥童樂親子活動網」先行查詢欲前往的餐廳場次與活動內容，感謝大家的支持。」
實測「小麥麥體驗營」7月還有名額！一鍵查詢
《NOWNEWS今日新聞》記者登入麥當勞APP，直接點選「小麥麥體驗營」或「麥麥童樂會親子活動網」，按下「立即報名」，即可根據縣市、地區、地址或關鍵字來查詢各地麥當勞餐廳。
實測的確台北市及新北市許多麥當勞都顯示「額滿」或「我要候補」，不過記者有點到像是台中市后里甲后門市、霧峰林森門市，都還有「剩餘名額」可以依照場次點選「我要報名」喔。
而大家在乎的小小經理或小小款待大使職業選項，記者實測發現，同一家餐廳多半只提供同樣職業，不過也是有少數像霧峰林森餐廳，兩種職業都可以體驗。幫板橋的家長整理出，目前系統看來三家餐廳都提供小小經理體驗；不過願意跨區的話，可以到三重愛買店，是有提供小小款待大使的選擇。
麥當勞「小麥麥體驗營」7/6再開搶！8月場次報名資訊一覽
《NOWNEWS今日新聞》記者提醒爸媽，7月6日將報名麥當勞「小麥麥體驗營」8月場次，再幫大家整理一次搶訂資訊。
只要報名麥當勞「小麥麥體驗營」，將獲得專屬名牌強化角色識別，完成體驗更可獲得Happy Meal麥麥盒四件組、小麥麥證書，以及「迷你麥當勞組」超萌禮物。
2026麥當勞「小麥麥體驗營」報名資訊一覽
參與對象：3歲以上兒童（體驗制服適合身高120cm以內的兒童）
報名辦法：請至麥當勞APP內「麥麥童樂會親子活動網」查詢。
線上報名時間：
◾️7月場次：6月1日（週一）10:00起至6月14日（或額滿為止）。
◾️8月場次：7月6日（週一）10:00起至7月19日（或額滿為止）。
◾️報名費用：988元（含活動體驗、Happy Meal麥麥盒四件組、小麥麥證書、專屬角色名牌、全新「迷你麥當勞組」全套共八款）
◾️繳費方法：「第一階段」預約後，請於隔日起五天內，到報名餐廳繳200元報名訂金，才算完成報名。「第二階段」活動當日需繳清788元活動尾款。如要取消報名，請聯繫報名餐廳，並攜帶報名繳費發票至原報名餐廳進行退費，活動前三日無法取消。
「小小經理」體驗項目
1、穿上制服上班囉：熱情招呼，歡迎光臨麥當勞。
2、洗手消毒好安心：洗手五步驟，濕搓沖捧擦。
3、食材守護員：食品我守護，快樂又安心。
4、漢堡組裝師：巨型漢堡組裝趣，好好玩。
5、點餐小幫手：幫爸媽服務，我好棒！
6、小麥麥任務達成：領證書、領禮物、開心大合照！
今年全新加入兩大關卡！「食材守護員」化身金牌偵探，逐一檢驗廚房中的牛肉餅、麥克雞塊、生菜等食材狀態與溫度，模擬產品品質檢核流程；「漢堡組裝師」還可以親手挑戰組裝擬真大麥克漢堡。讓小朋友模擬真實餐廳員工的工作日常，認識餐點準備的用心。
「小小款待大使」體驗項目
1、穿上制服上班囉：熱情招呼，歡迎光臨麥當勞。
2、洗手消毒好安心：洗手五步驟，濕搓沖捧擦。
3、食材翻翻樂：食材大學問，快樂學知識。
4、點餐小幫手：幫爸媽服務，我好棒！
5、甜心甜品：蛋捲冰淇淋，美味100%
6、小麥麥任務達成：領證書、領禮物、開心大合照！
今年關卡更新為「食材翻翻樂」！藉由圖卡互動遊戲認識食材分類，秒變身聰明食材達人，邊玩邊學充滿樂趣。
8款「迷你麥當勞組」家家酒玩具
1、模擬製作飲料的「迷你飲料機組」
2、重現餐廳用餐環境的「迷你用餐區」
3、復刻快樂童年回憶的「迷你麥麥盒」
4、模擬點餐取餐情境的「迷你得來速」
5、重現外帶日常的「迷你紙袋」
6、穿梭城市配送美味的「迷你貨車」
7、完整餐廳外觀的「迷你麥當勞」
8、人氣點心化身收藏品的「迷你薯條」
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本月1日在麥當勞APP全球版開搶2026「小麥麥體驗營」，7月場次幾乎秒殺，讓許多家長扼腕，認為APP實在太卡了；還有人好奇，為什麼板橋都是小小經理，說好的小小款待大使呢？
對此，《NOWNEWS今日新聞》記者求證業者，麥當勞表示：「麥當勞重視顧客體驗，『麥當勞APP』若因瞬間流量大，以致無法順利完成報名，造成不便與困擾，我們表達最誠摯的歉意，並感謝您的耐心等候。
目前麥當勞「小麥麥體驗營」7月場次陸續額滿中，8月場次將於7月上旬開放，體驗項目依各餐廳公布場次與內容為準，建議可由麥當勞APP「麥麥童樂親子活動網」先行查詢欲前往的餐廳場次與活動內容，感謝大家的支持。」
《NOWNEWS今日新聞》記者登入麥當勞APP，直接點選「小麥麥體驗營」或「麥麥童樂會親子活動網」，按下「立即報名」，即可根據縣市、地區、地址或關鍵字來查詢各地麥當勞餐廳。
實測的確台北市及新北市許多麥當勞都顯示「額滿」或「我要候補」，不過記者有點到像是台中市后里甲后門市、霧峰林森門市，都還有「剩餘名額」可以依照場次點選「我要報名」喔。
而大家在乎的小小經理或小小款待大使職業選項，記者實測發現，同一家餐廳多半只提供同樣職業，不過也是有少數像霧峰林森餐廳，兩種職業都可以體驗。幫板橋的家長整理出，目前系統看來三家餐廳都提供小小經理體驗；不過願意跨區的話，可以到三重愛買店，是有提供小小款待大使的選擇。
《NOWNEWS今日新聞》記者提醒爸媽，7月6日將報名麥當勞「小麥麥體驗營」8月場次，再幫大家整理一次搶訂資訊。
只要報名麥當勞「小麥麥體驗營」，將獲得專屬名牌強化角色識別，完成體驗更可獲得Happy Meal麥麥盒四件組、小麥麥證書，以及「迷你麥當勞組」超萌禮物。
參與對象：3歲以上兒童（體驗制服適合身高120cm以內的兒童）
報名辦法：請至麥當勞APP內「麥麥童樂會親子活動網」查詢。
線上報名時間：
◾️7月場次：6月1日（週一）10:00起至6月14日（或額滿為止）。
◾️8月場次：7月6日（週一）10:00起至7月19日（或額滿為止）。
◾️報名費用：988元（含活動體驗、Happy Meal麥麥盒四件組、小麥麥證書、專屬角色名牌、全新「迷你麥當勞組」全套共八款）
◾️繳費方法：「第一階段」預約後，請於隔日起五天內，到報名餐廳繳200元報名訂金，才算完成報名。「第二階段」活動當日需繳清788元活動尾款。如要取消報名，請聯繫報名餐廳，並攜帶報名繳費發票至原報名餐廳進行退費，活動前三日無法取消。
1、穿上制服上班囉：熱情招呼，歡迎光臨麥當勞。
2、洗手消毒好安心：洗手五步驟，濕搓沖捧擦。
3、食材守護員：食品我守護，快樂又安心。
4、漢堡組裝師：巨型漢堡組裝趣，好好玩。
5、點餐小幫手：幫爸媽服務，我好棒！
6、小麥麥任務達成：領證書、領禮物、開心大合照！
今年全新加入兩大關卡！「食材守護員」化身金牌偵探，逐一檢驗廚房中的牛肉餅、麥克雞塊、生菜等食材狀態與溫度，模擬產品品質檢核流程；「漢堡組裝師」還可以親手挑戰組裝擬真大麥克漢堡。讓小朋友模擬真實餐廳員工的工作日常，認識餐點準備的用心。
「小小款待大使」體驗項目
1、穿上制服上班囉：熱情招呼，歡迎光臨麥當勞。
2、洗手消毒好安心：洗手五步驟，濕搓沖捧擦。
3、食材翻翻樂：食材大學問，快樂學知識。
4、點餐小幫手：幫爸媽服務，我好棒！
5、甜心甜品：蛋捲冰淇淋，美味100%
6、小麥麥任務達成：領證書、領禮物、開心大合照！
今年關卡更新為「食材翻翻樂」！藉由圖卡互動遊戲認識食材分類，秒變身聰明食材達人，邊玩邊學充滿樂趣。
1、模擬製作飲料的「迷你飲料機組」
2、重現餐廳用餐環境的「迷你用餐區」
3、復刻快樂童年回憶的「迷你麥麥盒」
4、模擬點餐取餐情境的「迷你得來速」
5、重現外帶日常的「迷你紙袋」
6、穿梭城市配送美味的「迷你貨車」
7、完整餐廳外觀的「迷你麥當勞」
8、人氣點心化身收藏品的「迷你薯條」