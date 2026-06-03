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邀集醫事團體研商醫療隱私維護、錄影設備管理機制

醫美診所針孔偷拍事件震驚全台，台北市知名不孕症醫療機構「送子鳥生殖中心」也捲入針孔偷拍風波。為保障病人權益及維護就醫安全立場，新竹市府於昨(2)日由衛生局會同警察局等相關單位前往新竹市送子鳥診所辦理行政稽查，全面檢視診療空間、錄影設備設置、個人資料保護及病人隱私維護機制，確保醫療服務符合相關法規及隱私保障原則。新竹市長高虹安表示，醫療隱私是病人基本權益，也是醫療品質的重要一環。此次稽查係配合中央政策及市民朋友高度關注事項所進行之專案查核，希望透過行政輔導與實地檢視，協助醫療機構持續精進管理制度，共同維護民眾就醫安全與隱私權益。衛生局長陳厚全指出，此次稽查重點包括診療區域錄影設備設置情形、病人隱私保護措施、錄影資料管理機制及相關告知程序等項目。經現場查核，未發現裝設密錄設備情形，公共場域及診療空間所設置之固定式錄影設備均有明顯標示告知民眾；另針對部分涉及高度隱私之診療空間，衛生局已就病人知情同意程序及相關管理措施提供建議與行政輔導，協助院所持續精進隱私保護機制。衛生局表示，醫療機構在兼顧醫療安全、病人權益及醫療爭議預防之際，更應重視病人隱私保障及個人資料保護。市府將持續透過行政查核、教育宣導及專業輔導等方式，協助轄內醫療機構建立完善管理制度，提升市民對醫療服務的信賴。為凝聚地方共識並建立一致性管理原則，新竹市衛生局表示，日前已邀集新竹市醫師、牙醫師、中醫師公會及診所協會等四大醫事團體，共同研商醫療隱私維護及錄影設備管理機制。各公會均表達支持病人隱私保護政策，並將協助會員醫療機構落實自主管理與法規遵循，共同維護良好醫療環境。市府強調，保障病人隱私與維護醫療安全並非對立，而是相輔相成的重要目標。市府將持續與醫界攜手合作，透過跨局處聯合稽查、醫療機構自主管理及公私協力機制，建立更完善的醫療隱私保護網絡，打造讓市民安心、放心且值得信賴的就醫環境。