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瘋搶日本福岡爆紅伴手禮！人手超過20條太狂：後悔買太少

福岡明太子麵包紅到台灣！4名店吃過全愛上：晚來就買不到

▲明太子麵包是日本福岡在地代表性美食，其使用特製長棍麵包配上濃郁的明太子內餡，每吃一口都能伴隨著麵包的麥香。（圖／辛子明太子のやまや臉書）

明太子、布丁放手提行李全被丟！7類商品一定要託運

布丁、明太子醬等因屬於液體及半流質食品，若單一容器超過100毫升，就無法透過隨身行李方式帶回台灣，一定得放入託運行李。

果醬、果凍、羊羹、味噌及部分抹醬類產品，也都屬於液體或半流質物品。

台灣人赴日本旅遊風氣興盛，不少人都會帶著日本伴手禮返台，但近期福岡在地伴手禮就引起瘋搶潮！近日有民眾表示，在，在台灣遊客間一致獲得超高評價。近日有網友在Threads發文提到，表示前陣子準備從日本福岡搭飛機回台灣，在福岡機場發現許多遊客購物籃內，都放滿「Yamaya明太子麵包」，一條價格約落在新台幣80元左右，每個人手上都一次掃20條以上，他也大讚「回家送朋友吃都覺得很好吃」。貼文曝光後，隨即引來眾多識貨老饕留言，「後悔自己才買4條、真的好吃」、「福岡的明太子麵包，真的第一名」、「難怪每次出國都被買空，好扯」、「我也買了4條，感覺好像不夠吃」、「這個當時吃到，真的好吃」。據了解，福岡明太子是當地的靈魂美食，也是許多觀光客必帶伴手禮，當地有各式明太子創意料理，其中「Yamaya明太子麵包」更是當地的代表性美食，其使用特製長棍麵包配上濃郁的明太子內餡，每吃一口都能伴隨著麵包的麥香。不過提醒民眾，若要將其帶回台灣，建議購買冷凍保存款式，回台只要利用烤箱回烤復熱即可。不過也有提醒民眾，過去就有民眾在日本福岡買了有名的治一郎布丁跟島本明太子醬，沒想到在機場全數被海關丟掉。除了上述兩類產品，提醒民眾買到美食固然開心，但也別忘了遵守航空行李相關規定，避免花大錢採購卻被丟掉的悲劇。