我是廣告 請繼續往下閱讀

人工智慧（AI）浪潮席捲全球，帶動台灣與韓國科技大廠的營運暢旺，台股在台積電帶領下突破四萬六千點大關，市值超車印度成為全球第五大市場，韓股也後來居上，在本周也超越印度，成為全球第六大。根據彭博報導，隨著全球人工智能建設所依賴的晶片巨頭股價持續飆升，韓國股市已超越印度股市，排到世界第六。彭博匯編數據顯示，今年在韓上市公司總市值飆升86%，達到5兆美元，而在印上市公司總市值則下降至4.8兆美元。韓國記憶體雙雄三星電子和SK海力士，是新晉兆元市值俱樂部成員，也是韓股漲勢的主要推手，憑借它們在AI記憶體晶片領域的主導地位，推動韓國KOSPI指數在2026年上漲了逾100%。韓國股市今年已陸續超過了加拿大、德國、英國和法國股市，現在它前面還有美國、中國、日本、香港和台灣股市。報導引述投資機構Asset Value Investors分析師麥加瑞（Ross McGarry）說法提到，對於一個不久前還把5000點設為目標的市場來說，趕上印度是一個意義非凡的里程碑；不過，他也提到，今年的上漲行情主要歸功三星和SK海力士挑起大樑。真正的考驗在於，韓國能否透過真正的公司治理改革來維持這一價值重估行情。至於印度股市則受到盧比貶值、創紀錄的外資流出以及缺乏與AI基礎設施直接相關的公司等眾多因素，導致市值不斷向下。此外，儘管韓國股市市值已經超過印度，但根據國際貨幣基金組織(IMF)的估算，印度4.15兆美元的經濟規模仍然高於韓國的1.93兆美元。韓股市值超車印度成為全球第六大股市，目前與台股差距多少？截止至本周一，韓股市值來到5.04兆美元，台股則達5.15兆美元，台韓雙方差距僅1000億；不過，台股今日在台積電領漲情況下再度大漲九百多點，台股市值將進一步大幅度提升，韓國股市今日則因地方選舉休市，雙方差距未呈現反轉。