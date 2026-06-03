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藝人小禎（胡盈禎）私底下其實是個宅女？她今（3）日出席外送品牌記者會時，爆料她平常很依賴外送平台，最高紀錄竟然一天可以叫到10單外送，大小事都要叫外賣，每月最高紀錄帳單是5萬元。有趣的是，即便她的男友本身就是一名廚師，但她表示，男友是廚師下了班不見得會想下廚，所以剛好可以叫外送，非常合理。好笑的是，外界好奇男友擁有一手好廚藝，小禎怎麼還會叫這麼多外送？小禎分享了最近的爆笑事，她表示，最近兩人才剛迎來交往一週年紀念日，當天請了很多朋友一起吃火鍋。沒想到，萬事俱備只欠東風，男友在準備時突然發現少了一根白蘿蔔，即使是重要的紀念日當天，她依然二話不說、立刻動動手指點開外送平台，直接叫外賣把缺少的白蘿蔔火速送到家。小禎表示，自己平時待在家時真的非常宅，不論是三餐、下午茶、點心，甚至是家裡的生鮮雜貨、調味料，她都習慣一鍵下單搞定。她笑說，有時候點著點著，一天不知不覺就累積了10個外送訂單，連自己回頭看消費紀錄都會被嚇一跳，每月3萬、4萬，甚至曾經高達5萬。她表示，外送服務對她這種宅女來說真的太方便，只要動動手指就能把需要的東西送到家門口，一用就上癮，根本回不去了。