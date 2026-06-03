超市、大賣場是許多人買生活用品的好地方，全台各地除了全聯、家樂福之外，也有不少在地特色超市，像是宜蘭喜互惠、中部楓康等，有新竹竹北民眾分享，自己很愛到「億客來超市」買東西，可以買到全台各地的冷門神品，像是南門市場蛋餃、垂坤肉乾、三記魚餃等，許多人也大讚「超級愛逛億客來！甚至連刁民酸菜魚的冷凍包都有賣」。
各地名產齊聚 南門市場、佳德、垂坤都有
原PO在Threads發文表示，自己每次去「億客來超市」買東西，都會因為能買到在地名產感到滿足，像是南門市場蛋餃、三記魚餃、微熱山丘和佳德的鳳梨酥、正一花生糖、垂坤肉乾、福義軒蛋捲等。
許多人看到貼文紛紛表示，「超級愛逛億客來！甚至連刁民酸菜魚的冷凍包都有賣」、「可口美蛋餃也好吃，東門興記水餃、三記魚餃看到就會買」、「我家的零食倉庫，隨時可補貨」、「發現新天地」、「團購名產也買得到，真的很好逛欸」。
冷門神品挖不完 蔬果便宜到內行狂掃貨
除了各地特產之外，還有內行透露，「切好的水果比我家這水果店賣的還大盒新鮮，起司種類也蠻多」。過去也有民眾分享，億客來是很神奇的超市，全聯、家樂福、大潤發等大型超市或賣場，買不到冷門神品，大多能在這裡買到，像是黑糖粉粿、豬血湯、QQ圓、月桂葉等，還有各種口味的福義軒蘇打餅，而且蔬菜、水果的價格超便宜，很多還有小份量包裝，「平常三包菜100，九層塔10元，超推億客來」。
億客來超市是在地深耕超過20多年的超市，店裡賣的商品有許多是在地特產，而且價格又很平價，是許多當地民眾購買生活用品的好地方，目前全台約有6間實體分店，主要分布在新竹、桃園、高雄等地。
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原PO在Threads發文表示，自己每次去「億客來超市」買東西，都會因為能買到在地名產感到滿足，像是南門市場蛋餃、三記魚餃、微熱山丘和佳德的鳳梨酥、正一花生糖、垂坤肉乾、福義軒蛋捲等。
許多人看到貼文紛紛表示，「超級愛逛億客來！甚至連刁民酸菜魚的冷凍包都有賣」、「可口美蛋餃也好吃，東門興記水餃、三記魚餃看到就會買」、「我家的零食倉庫，隨時可補貨」、「發現新天地」、「團購名產也買得到，真的很好逛欸」。
冷門神品挖不完 蔬果便宜到內行狂掃貨
除了各地特產之外，還有內行透露，「切好的水果比我家這水果店賣的還大盒新鮮，起司種類也蠻多」。過去也有民眾分享，億客來是很神奇的超市，全聯、家樂福、大潤發等大型超市或賣場，買不到冷門神品，大多能在這裡買到，像是黑糖粉粿、豬血湯、QQ圓、月桂葉等，還有各種口味的福義軒蘇打餅，而且蔬菜、水果的價格超便宜，很多還有小份量包裝，「平常三包菜100，九層塔10元，超推億客來」。
億客來超市是在地深耕超過20多年的超市，店裡賣的商品有許多是在地特產，而且價格又很平價，是許多當地民眾購買生活用品的好地方，目前全台約有6間實體分店，主要分布在新竹、桃園、高雄等地。