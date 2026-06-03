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凱基金控昨（2）日舉行今（2026）年第1季法人說明會，透露旗下凱基人壽因積極參與金融市場AI熱潮，前4個月已實現近200億元股票資本利得，擴大可供分配盈餘基礎，金控自結淨值也較去年底增加800億元以上，換算普通股每股淨值提升至23元，今（3）日股價強攻漲停價25.7元，創下歷史新高價位。凱基金今年第1季稅後淨利新台幣117億元，每股盈餘（EPS）0.69元；加計FVOCI（透過其他綜合損益按公允價值衡量）股票處分利益後，第一季調整後獲利達262億元，換算每股獲利為1.55元，創下歷年同期新高。前4月累計自結稅後淨利175.9億元，加計FVOCI股票處分利益後的調整後累積獲利374.6億元，也帶動金控淨值較去年底增加800億元以上，普通股每股淨值達23元以上。值得注意的是，FVOCI股票處分損益雖然不計入當期損益，但會直接反映在保留盈餘，這一部分仍屬可供分配盈餘的基礎。截至4月以來，子公司凱基人壽已適時實現近200億元資本利得，擴大可供分配盈餘基礎。凱基金前四月累積獲利達176億元，每股盈餘1.04元，若加計股票處分利益後將達到375億元，換算每股調整後盈餘為2.21元，年增成長3倍以上，也創下歷史同期新高。法說報喜之下，凱基金今日股價開高走高，盤中緊鎖漲停價25.7元，創下歷史新高價位。連帶金融股同步走強，類股指數上漲逾3%，統一證同步攻上漲停板，旺旺保、群益證上漲逾7%，華南金、台新新光金、中信金上漲逾6%，永豐金、元大金上漲逾5%，中再保上漲逾4%，臺企銀上漲逾3%。