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▲美國紐澤西州聯邦眾議員史密斯（Chris Smith）強烈抨擊這筆商業合作，並計畫要求國土安全部針對李寧的強迫勞動爭議展開深入調查。（圖／翻攝自李寧官方微博）

勇士球星柯瑞（Stephen Curry）與中國品牌李寧（Li-Ning）簽下天價合約後，意外引爆政治風暴。前NBA球員坎特（Enes Kanter Freedom）率先開砲，批評柯瑞一邊高談自由與社會正義，一邊收下中國企業開出的巨額支票；美國聯邦眾議員史密斯（Chris Smith）則進一步要求國土安全部介入調查李寧是否涉及強迫勞動問題。從球鞋代言到國會關注，這筆合作正讓柯瑞陷入生涯罕見的輿論風暴之中。前NBA球員坎特（Enes Kanter Freedom）在社群平台X（前身為Twitter）上發文，公開砲轟柯瑞與李寧簽約的決定。對於平時在美國國內積極為社會正義與價值觀發聲的柯瑞，坎特對他的選擇感到相當不以為然。「他總愛對美國的『正義』與『價值觀』高談闊論，卻轉頭收下了一家與中國強迫勞動、血汗工廠及殘酷侵犯人權體系掛鉤的公司所開出的支票，」坎特在貼文中嚴厲批評。據《每日郵報》報導，李寧曾面臨使用新疆強迫勞動生產產品的指控，並自2022年起在美國面臨進口禁令，儘管該公司始終強烈否認這些指控。坎特的砲火甚至波及了勇士隊總教練科爾（Steve Kerr），因為柯爾向來是體育界中最常公開批評美國現任政府的人士之一。「他和柯爾在政治議題上總愛說大話，但一遇到中國卻總是選擇妥協。NBA熱愛社會運動——直到牽涉到中國為止。自由根本是被拿來賣的。」坎特還在貼文中附上了一張AI生成的諷刺圖片，畫面中柯瑞正從中國國家主席習近平手中收下鈔票，而科爾則站在背景中。坎特並非唯一對柯瑞加盟李寧提出質疑的人。據ESPN報導，美國紐澤西州共和黨籍聯邦眾議員、美國國會及行政部門中國問題委員會（CECC）共同主席史密斯（Chris Smith），正計劃要求國土安全部對李寧及其進口產品展開深入調查。「柯瑞是世界上最具天賦且受關注度最高的籃球員之一，這正是這件事如此重要的原因，」史密斯強調。「NBA、其球員以及像亞馬遜（Amazon）這樣的網站，不能一邊在國內標榜支持社會正義，一邊卻收下與中共強迫勞動經濟掛鉤的企業支票。」儘管政治爭議延燒，但柯瑞並非唯一與李寧合作的NBA球星。傳奇球星韋德（Dwyane Wade）自2012年起便與該品牌合作，其「韋德之道（Way of Wade）」系列至今仍是李寧最暢銷的產品之一。柯瑞的現任勇士隊友巴特勒（Jimmy Butler）也於2020年加盟李寧，其他旗下合約球星還包括麥科勒姆（CJ McCollum）與羅素（D'Angelo Russell）。