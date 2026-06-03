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原判決緩起訴 去年10月撤銷重查

蘇清泉：接受司法程序 醫院「該拆就拆」已無違建

屏東東港安泰醫院2024年10月3日發生重大火警，造成9死7傷。案件歷經偵辦、緩起訴及高檢署撤銷發回後，屏東地檢署重啟偵辦8個多月並於今（2）日偵結，醫院創辦人、國民黨立委蘇清泉遭依違反《建築法》、過失致死、業務上登載不實等罪嫌起訴，其胞兄蘇威菘、水電設備士鄭姓男子、安檢師郭姓男子等3人也起訴。檢方調查指出，該起火災起因於水電人員操作沉水馬達處理颱風積水時，錯誤使用延長線，且將線材放置在可燃物旁，導致短路起火，火勢隨後由增建機房延燒至動力供應中心及D棟病房，造成1名員工與8名病患死亡。檢方並查出，安泰醫院院區內A、B、C、D棟及復健大樓均有大規模違建，全院合法建築面積約2萬1830平方公尺，違建面積約1萬310平方公尺，違建率達47.2%，導致火煙快速擴散，影響逃生。此案原先在2025年8月由屏東地檢署作成緩起訴處分，理由包括被告認罪悔悟、已與罹難者家屬全數和解、違建拆除復原，以及醫院長期服務偏鄉具公益性。當時緩起訴條件包括蘇清泉須支付1000萬元，並於2年內完成20次偏鄉義診；蘇威菘支付500萬元並參加法治教育及公益勞務；其餘被告也分別須繳交款項、提供義務服務或防火課程。不過，高檢署高雄分署認為此案屬重大公安事故，緩起訴是否符合比例原則與警惕效果仍有疑義，因此在去年10月撤銷發回重查。對於遭起訴，蘇清泉表示尊重檢調，會勇敢面對訴訟，也會謙卑接受司法程序。他強調，醫院這2年完全配合檢調、衛生局及衛福部等單位改善，違建部分「該拆就拆」，目前已恢復到沒有違建的狀態。蘇清泉也說，醫院增建與屏東容積率不足有關，若只有安泰違規，他無話可說，但全屏東22家醫院都有違建，代表合法空間確實不足。他表示相信司法，但希望不要有政治力介入。