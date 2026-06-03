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▲朴善珠罹患急性闌尾炎，向粉絲道歉。（圖／翻攝自朴善珠IG@jjubi_jjubi_）

中信兄弟Passion Sisters韓籍成員朴善珠（JJUBI）驚傳健康亮紅燈。她近日透過社群平台向粉絲說明近況，坦言因身體不適就醫檢查後，被診斷出急性闌尾炎，目前狀況不佳，甚至連基本舞蹈動作都無法完成，因此不得不暫停所有應援工作，專心接受治療與休養。朴善珠在限時動態中透露，這次病情來得相當突然，讓她完全沒有心理準備，她表示目前身體狀況已經影響到正常活動，更別說完成高強度的啦啦隊演出，因此只能向球團請假，暫時缺席接下來的賽事應援，消息曝光後不少球迷也紛紛留言表達擔憂，希望她能夠以健康為優先。除了無法參與球場活動之外，最讓朴善珠感到遺憾的，是原本即將登場的個人Solo表演也被迫喊停，據了解她為了這次舞台投入不少時間準備，希望能向球迷呈現不同面貌，不過面對突發病況，她只能忍痛取消演出，並向期待已久的粉絲表達歉意，希望大家能夠理解她必須先專心養病。朴善珠去年加入Passion Sisters後，憑藉亮眼外型與親切個性迅速打開知名度，除了球場應援表現受到球迷喜愛之外，她與粉絲的互動也相當頻繁，逐漸成為兄弟啦啦隊中備受矚目的韓籍成員之一，此次突然傳出健康問題，也讓許多支持她的球迷相當不捨。朴善珠病倒消息曝光後，大批球迷第一時間湧入社群留言關心，有人祝福她早日康復，也有人提醒她不要急著復出，好好把身體養好最重要。面對大家的支持與鼓勵，朴善珠也表達感謝，希望未來能以更健康、更好的狀態重返球場，再次站上應援舞台與球迷見面。