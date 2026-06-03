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空軍岡山基地一架T-34C初級教練機2日上午執行模擬發動機失效航線訓練任務時，不幸發生墜機事故，造成考核官過俊男中校、教官盧季佑中校殉職。消息傳出後，引來不少同窗、學生紛紛表達不捨，其中一名飛行員父親在社群平台發文追憶盧季佑，字字句句流露無限哀痛與感激。這名飛行員父親表示，自己的兒子過去正是在盧季佑擔任中隊長期間接受訓練，也是由「師父」親自帶飛。由於軍旅生涯繁忙，雙方近年較少聯繫，他回憶，最近一次與盧季佑聯絡時，對方還笑著說出：「沒有消息就是好消息！」沒想到如今傳來竟是殉職噩耗，讓這名父親難以接受，也感嘆這句話如今聽來格外令人悲痛。他表示，在空軍飛行員養成體系中，帶飛教官與受訓學員之間存在著特殊且深厚的情感，學員們習慣稱呼帶飛教官為「師父」，彼此關係不僅是長官與部屬，更像是傳承技術與使命的師徒。從同機共命的飛行訓練開始，教官們總是毫無保留地傳授經驗與技巧，希望培育出能夠守護國家領空的新生代飛行員。而在這名父親眼中，盧季佑正是這樣一位盡心盡力的飛行教官，其多年來投入飛行教育工作，培育出許多優秀飛官，其中最具代表性的成績之一，便是擔任空軍官校95期中隊長期間，培育出3名二代戰機女性飛官，且分別投入三個機種服役，寫下空軍史上罕見紀錄。這項成果不僅展現學員們的優秀表現，也見證了盧季佑在飛行人才培育上的投入與貢獻。面對昔日教官驟然離世，這名飛行員父親感性寫下，「感謝您們用生命捍衛青天白日的領空」，並以「英雄折翼，天地同悲」表達最深沉的哀悼，希望社會記住這些默默守護天空的飛官，以及他們為國家所付出的奉獻與犧牲。