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外送專法7月上路 Uber Eats坦言成本將明顯增加

▲Uber Eats今（3）日宣布和王品集團「瘋美食」會員與Uber Eats App將於8月正式串接。（圖／記者嚴俊強攝影）

外送專法上路倒數！商家端先被加價

商家成本變高，消費者價格守得住？

7月叫外送會變貴嗎？《外送員權益保障及外送平臺管理法》（簡稱：外送專法）預計7月上路，新制上路後，外送費是否也會跟著變貴？Uber Eats在今（3）日的媒體活動上表示，外送專法即將在7月21日正式施行，每筆訂單須享有45元基本報酬保障，外送服務期間也須符合最低工資1.25倍的保障標準。依照Uber Eats說法，若未來疊單時間需依每筆訂單分別計算，將使過去用來提高配送效率、降低成本的疊單模式失去經濟誘因，還沒漲到消費者端，但商家已經感受到成本壓力。，外帶自取訂單則不調整。因此即便平台不漲，商家成本提高後，未來仍可能透過餐點定價、優惠縮水或外送菜單調整等方式間接反映價格。針對外送專法上路後，消費者端會不會漲價，Uber Eats受訪表示，目前仍在研議階段，因為相關配套與政府溝通仍持續進行中，本週五（6月5日）還有一次跟政府的會議，所以可能之後會更明朗一點。Uber Eats也強調，平台首要會先檢視是否能從自身營運效率、服務系統與流程優化著手。至於商家端是否可能因成本變動，進一步反映到餐點價格上，Uber Eats則表示，每一家商家策略不同，有些品牌可能選擇自行吸收，有些則會依據自身營運狀況測試不同方案，以王品來說，平台與品牌方在4月已先進行事前溝通，相關安排則會等外送專法上線後再正式啟動。面對未來若有新平台或新玩家進入外送市場，Uber Eats則表示，良性競爭對市場與消費者都是好事，也會促使平台持續優化服務與系統，提供更好的外送體驗。此外，Uber Eats與王品後續也規劃進一步推動會員串接，目前方向是希望讓王品「瘋美食」會員在Uber Eats消費時，也能與會員權益產生連動。不過，像是點數是否能直接折抵金額等細節，仍屬於後續規劃方向，尚未完全定案。