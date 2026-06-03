115會考落點預測出爐！台師大心測中心已公布對照表，成績將於 6 月 5 日開放查詢。專家指出今年 115會考分數 普遍上揚，建中錄取分數、北一女與竹科實中門檻備受關注，連高雄的雄中門檻也大逆轉回升。想要順利搶進頂尖名校，專家揭曉數學和寫作測驗「2關鍵」是決勝點，考生務必精準掌握志願選填原則。
🟡 基北區明星高中落點：建中 34.6 分、北一女 33.8 分領跑
根據私立華興中學校長曾騰瀧與補教老師李鋒的初步分析，今年基北區明星高中的錄取分數因高分群人數增加，整體微幅上揚。頂尖高中的建中錄取分數預估落在 34.6 分（部分同學回報估算低標為 33.8 分），北一女中則為 33.8 分（同學回報低標為 33.6 分）。
🟡 全台大點兵：竹科實中衝 5A10+、雄中門檻大逆轉回升
放眼全台各就學區，今年同樣競爭激烈。竹苗區的超級名校竹科實中，補教界預估需達到「5A10+、寫作5至6級分」的頂尖成績才有把握；新竹高中約需 5A5+，新竹女中則落在 5A3+。桃連區指標武陵高中，預估門檻落在 5A32 點以上。
中投區方面，台中一中、台中女中的傳統雙雄，預估總積點需超過 92 點，且需達 5A4+、作文 5 級分以上才穩當。台南一中則預估維持基本 5A 門檻，但因超額比序規則不同，建議考生至少需維持在 5A 以上水準。
值得注意的是，高雄區今年迎來大逆轉。去年因少子化導致第一志願門檻下修，但今年高雄考生人數逆勢增加約 914 人，加上高中職招生名額略減，雄中門檻幾乎確定將重返「5A30點（5A5+以上）」的高標常態；高雄女中則預估要 5A25 點以上才算安全穩健。
🟡 搶進名校 A++ 容錯率低！專家親授「志願選填三原則」
根據心測中心數據，今年想拿 A++ 的容錯率極低。國文科（總題數42題）與社會科（總題數54題）最多都只能錯 2 題；自然科（總題數50題）最多只能錯 3 題。而加權計算後的英語科 A++ 至少需 98.14 分、數學科 A++ 則需達 91.6 分。
補教老師分析，數學科今年增加了非選擇題與閱讀理解型題目，中後段試題難度明顯拉高，是今年最具鑑別度的科目，成為頂尖考生拉開差距的關鍵。此外，寫作測驗已連續 4 年採開放性題目，高分群人數不少，若考生前 5 科級分相同，寫作測驗將成為最核心的「超額比序奪牌關鍵」。
面對即將展開的登記入學，專家建議依循 「志願選填原則」 進行合理布局。以可填 30 個志願的基北區為例，前 5 志願是最關鍵的黃金交叉點，考生應把握「夢幻、落點、保險」三原則。前 2 個志願可大膽填寫稍微高於預估落點的「夢幻學校」，中間 2 個放置實力相當的「安全落點學校」，最後一個則保留「絕對保險學校」，如此便能有效避免高分落榜的遺憾，順利金榜題名。
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根據私立華興中學校長曾騰瀧與補教老師李鋒的初步分析，今年基北區明星高中的錄取分數因高分群人數增加，整體微幅上揚。頂尖高中的建中錄取分數預估落在 34.6 分（部分同學回報估算低標為 33.8 分），北一女中則為 33.8 分（同學回報低標為 33.6 分）。
💡 115年基北區前段明星高中落點積分預估：曾騰瀧校長指出，今年 30 分以上的高端學校錄取分數會提高一些；30 分至 20 分的中段學校分數可能會微幅下滑 0.幾分；20 分以下學校則可能下滑 1 至 2 級分。家長在協助孩子選填志願時，中後段學校可大膽參考去年的錄取軌跡。
- 建國中學： 33.8 ～ 34.6 分
- 北一女中： 33.6 ～ 33.8 分
- 師大附中： 32.8 ～ 33.6 分（男女同分）
- 成功高中： 31.6 ～ 31.8 分
- 中山女高： 30.8 ～ 31.6 分
- 松山高中： 男 30.6～31.6 分 / 女 29.8～30.8 分
- 大同高中： 29.6 ～ 30.6 分
- 新北板橋高中： 27.8 ～ 28.6 分
放眼全台各就學區，今年同樣競爭激烈。竹苗區的超級名校竹科實中，補教界預估需達到「5A10+、寫作5至6級分」的頂尖成績才有把握；新竹高中約需 5A5+，新竹女中則落在 5A3+。桃連區指標武陵高中，預估門檻落在 5A32 點以上。
中投區方面，台中一中、台中女中的傳統雙雄，預估總積點需超過 92 點，且需達 5A4+、作文 5 級分以上才穩當。台南一中則預估維持基本 5A 門檻，但因超額比序規則不同，建議考生至少需維持在 5A 以上水準。
值得注意的是，高雄區今年迎來大逆轉。去年因少子化導致第一志願門檻下修，但今年高雄考生人數逆勢增加約 914 人，加上高中職招生名額略減，雄中門檻幾乎確定將重返「5A30點（5A5+以上）」的高標常態；高雄女中則預估要 5A25 點以上才算安全穩健。
根據心測中心數據，今年想拿 A++ 的容錯率極低。國文科（總題數42題）與社會科（總題數54題）最多都只能錯 2 題；自然科（總題數50題）最多只能錯 3 題。而加權計算後的英語科 A++ 至少需 98.14 分、數學科 A++ 則需達 91.6 分。
補教老師分析，數學科今年增加了非選擇題與閱讀理解型題目，中後段試題難度明顯拉高，是今年最具鑑別度的科目，成為頂尖考生拉開差距的關鍵。此外，寫作測驗已連續 4 年採開放性題目，高分群人數不少，若考生前 5 科級分相同，寫作測驗將成為最核心的「超額比序奪牌關鍵」。
面對即將展開的登記入學，專家建議依循 「志願選填原則」 進行合理布局。以可填 30 個志願的基北區為例，前 5 志願是最關鍵的黃金交叉點，考生應把握「夢幻、落點、保險」三原則。前 2 個志願可大膽填寫稍微高於預估落點的「夢幻學校」，中間 2 個放置實力相當的「安全落點學校」，最後一個則保留「絕對保險學校」，如此便能有效避免高分落榜的遺憾，順利金榜題名。