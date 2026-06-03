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江和樹留言釋善意和祝福：不一定要成為敵人

前民眾黨發言人楊寶楨近日震撼宣布因「不滿黨內霸凌文化」退出民眾黨，並將參選台中市議員，她日前更在社群平台上宣布已完成競選服務處選址和簽約，而本來還對她有意參選的態度頗有微詞的台中市議員江和樹今（3）日則表示，誠心祝福楊寶楨獲得選民認同、順利當選，為地方爭取建設與改變，並強調政治立場不同不必成為敵人。楊寶楨昨在Threads上宣布，這幾天已正式完成了競選服務處的簽約，地點位在東區和南區的交界一帶；房東夫妻人很nice，也很給年輕人支持，真的是恩典，她也喜歡這種暖暖的人情味。楊寶楨提到，她身為大眾運輸控，期待舊城區的持續發展，未來有更加完善的相關設施；最近就搭著公車到處跑，同時觀察需求，也向學者請益，踏實的每一步，持續前行。未料，該文引出跟她吵翻的江和樹在底下留言表示誠摯善意和祝福，他提到，看到楊寶楨正式完成競選服務處簽約，也代表新的挑戰即將開始。看到楊寶楨離開民眾黨，他心裡還是有些不捨。畢竟一路走來，大家都曾為了共同的理念一起努力、一起奮戰。雖然如今選擇了不同的道路，但他始終認為，英雄惜英雄，真正努力過的人，都值得被尊重。江和樹更指出，楊寶楨一直是一位認真、有戰力的政治工作者，無論是在議題攻防、政策論述，還是面對選戰挑戰，都展現出不服輸的精神。這樣的特質，不是每個人都做得到。東區、南區是充滿潛力的地方，也有許多需要被改善與關心的問題。既然楊寶楨選擇投入這場選戰，他也誠心祝福她能夠獲得選民認同、順利當選，真正替東南區的鄉親爭取建設、推動改變。政治可以有不同立場，但不一定要成為敵人；競爭可以存在，但彼此的努力也值得肯定。祝福楊寶楨，未來選戰一切順利，心想事成，願她帶著初衷前進，也為台中帶來更多正面的改變。