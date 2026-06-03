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台北股市今（3）日再創新紀錄！開盤上漲103.15點、來到45660.46點，盤中最高來到46552.16點，再創新高點，午盤上漲881.91點或1.94%，來到46439.22點，站穩46000點關卡。中小型股同步走高，櫃買指數開盤上漲1.96點、來到442.6點，午盤上漲7.27點或1.65%，來到447.91點。今日午盤個股成交量排行榜前五名為：群創、友達、仁寶、華邦電、聯電；午盤個股成交量排行榜前五名為：華邦電、南亞科、群創、鴻海、台積電。權值股多數走高，權王台積電明日將召開股東會，開盤上漲45元、上漲2425元，盤中衝至2440元新天價，午盤上漲45元或1.89%，來到2425元；台達電開盤上漲60元、上漲2420元，盤中衝至2460元，午盤上漲80元或3.39%，來到2440元；聯發科開盤上漲15元、來到4540元，午盤上漲5元或0.11%，來到4530元。COMPUTEX如火如荼開展中，也帶動相關概念股走高，其中電機機械漲幅最強近，午盤類股指數上漲近6%，華城、東元、士電、中興電、樂事綠能、亞力攻上漲停板，大同、亞德客-KY上漲逾6%，大量上漲逾5%，氣立、恩德、東台、豐祥-KY、中砂上漲逾4%。AI概念股也有買單敲進，佳世達、倫飛攻上漲停板，廣達、事欣科、邁科、英業達上漲逾7%，光寶科上漲逾6%，仁寶、奇鋐、勤誠上漲逾5%。光電族群也有買單挹注，錸寶、吉祥全、友達、彩晶、中環、GIS-KY、錸德、一詮、精金攻上漲停板，鈺德上漲逾7%，群創、鼎元、佳凌、大立光上漲逾6%。金融股也有買單敲進，凱基金、統一證攻上漲停板，群益證上漲逾8%，台新新光金、中信金上漲逾7%，旺旺保、元大金、永豐金、中再保上漲逾5%。不過記憶體族群卻開高走低，旺宏下跌逾6%，華邦電、南亞科下跌逾2%。