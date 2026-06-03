我是廣告 請繼續往下閱讀

台北股市今（3）日再創新紀錄！開盤上漲103.15點、來到45660.46點，盤中最高來到46552.16點，再創新高點，終場上漲901.85點或1.98%，收在46459.16點，站穩46000點關卡，成交量為1.45兆元。中小型股同步走高，櫃買指數開盤上漲1.96點、來到442.6點，終場上漲6.18點或1.4%，收在446.82點，成交量為3215.64億元。今日個股成交量排行榜前五名為：群創、友達、仁寶、聯電、華邦電；個股成交量排行榜前五名為：南亞科、華邦電、群創、台積電、聯電。權值股多數走高，權王台積電明日將召開股東會，開盤上漲45元、上漲2425元，盤中衝至2440元新天價，終場上漲45元或1.89%，收在2425元，挹注大盤指數就有362點；台達電開盤上漲60元、上漲2420元，盤中衝至2460元，終場上漲95元或4.03%，收在2455元，挹注大盤指數就有78點；聯發科開盤上漲15元、來到4540元，終場上漲20元或0.44%，收在4545元，挹注大盤指數就有9點。COMPUTEX如火如荼開展中，也帶動相關概念股走高，其中電機機械漲幅最強近，類股指數上漲逾6%，華城、東元、士電、中興電、樂事綠能、亞力攻上漲停板，大量上漲逾9%，亞德客-KY上漲逾7%，東台、大同上漲逾6%。AI概念股也有買單敲進，佳世達、光寶科、倫飛攻上漲停板，事欣科上漲逾9%，輔信上漲逾7%，仁寶上漲逾6%，英業達、邁科、勤誠、奇鋐、神達上漲逾5%。光電族群也有買單挹注，錸寶、吉祥全、友達、彩晶、中環、GIS-KY、錸德、一詮、精金攻上漲停板，佳凌上漲逾8%，鈺德、國碩上漲逾6%。金融股也有買單敲進，凱基金、統一證、中信金攻上漲停板，台新新光金、群益證上漲逾8%，旺旺保、華南金、永豐金、元大金上漲逾5%。不過記憶體族群卻開高走低，旺宏下跌逾7%，南亞科下跌逾4%，華邦電下跌逾3%。