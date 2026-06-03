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塔克辛還會重返政壇嗎？

塔克辛家族一門四首相

泰國司法部長魯塔蓬（Tawee Sodsong）今（3）日證實，由於6月3日是蘇提達王后生日，泰王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）頒布全國特赦令，前首相塔克辛（Thaksin Shinawatra）也符合特赦標準，原本剩餘的刑期將完全解除。塔克辛在約服刑8個月後，已於5月11日假釋，本來還要佩戴電子監控設備、接受假釋監管4個月，如今全數取消，電子監控設備也將解除，徹底恢復自由之身。綜合外媒報導，塔克辛的女兒平通塔（Pintongtha Kunakornwong）表示，家人們對於特赦感到高興，正在等待特赦令正式生效。平通塔也透露，塔克辛自上月假釋以來，大部分時間都在陪伴他的孫子們，享受天倫之樂。現任教育部長同時也是為泰黨秘書長的佔塔拉朗通（Prasert Chantararuangthong）表示，樂見塔克辛獲赦，為泰黨對於前領導人的遭遇感到高興，不過，被問及塔克辛未來在黨內將扮演何種角色時，佔塔拉朗通僅稱為泰黨與塔克辛保持密切聯繫，但塔克辛不會干預黨的決策過程。佔塔拉朗通補充指出，許多黨員仍然視塔克辛為精神領袖，但為泰黨有自己的中央領導結構和執行委員會。至於塔克辛本人，在特赦消息曝光後尚未發表評論回應。塔克辛自2001年至2006年出任泰國首相，憑藉強勢領導風格與醫療、農村補助等親民政策迅速累積廣大基層支持，雖在2006年軍事政變中被推翻，因而流亡海外，但是塔克辛家族依舊在泰國政局擁有巨大影響力，除了塔克辛本人，塔克辛妹妹盈拉（Yingluck Shinawatra）、女兒貝東丹（Paetongtarn Shinawatra）、妹夫宋才（Somchai Wongsawat）均曾擔任泰國首相，堪稱是泰國近代最具權勢、財富及爭議的政治家族。塔克辛2023年返回泰國，因貪污罪被判刑8年，但是塔克辛申請保外就醫，基本上從未入獄服刑。不過，泰國法院去年9月認定塔克辛保外就醫不符規定，必須重新入獄服刑1年。塔克辛這次乖乖坐牢，一直到今年5月在服刑約8個月後獲得假釋，如今剩餘刑期也因特赦令而取消。不過，今年2月國會大選為泰黨創下史上最差成績，跌至第三大黨，被改革派人民黨與保守派自豪泰黨超越，塔克辛雖在基層仍有強大號召力，但面對泰國政壇新勢力崛起，一般預料塔克辛即使恢復自由也很難再重返權力核心。