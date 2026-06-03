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近來有媒體報導，中國因不滿《紐約時報》專訪賴清德，驅逐該報駐北京記者，對此中國外交部發言人林劍被問及此事時當機20秒。民進黨立委王定宇表示，這背後代表四個意義，包括中國政府心虛、獨裁本質、對台灣沒有善意，最後則是台灣親共協助者所吹噓的中國謊言被戳破，這四層意義，自由民主的社會、國際社會以及台灣要看清楚。王定宇說，中國只因為《紐約時報》視訊訪問了台灣民選總統賴清德，竟然就驅逐了《紐約時報》駐北京的記者，今天《紐約時報》提問中國能言善道的外交部發言人林劍為什麼會發生這樣的事情？沒想到林劍當場當機20秒。王定宇說，這20秒其實很有意思，第一個，代表的是中國對這件事情的心虛。台灣是真實存在，台灣的民主也被國際所肯定，而民選總統賴清德被國際媒體所訪問，沒有傷害任何人。而中國竟然驅逐了《紐約時報》記者，這件事情其實在自由民主社會來看是極其不恰當，而且是非常惡劣的行徑。不僅侵犯著新聞自由，也違反了台灣真實存在的權利，「所以這20秒代表的是中國政府的心虛」。其次代表中國獨裁本質，王定宇說，不管中國外交部的發言人學經歷多高、口才多好，只要中共上級沒有指示，小本本上沒有內容就不敢回答。這20秒當機剛好證明中國政權的獨裁本質，就是上而下，每個人沒有自由發言的權利。上級沒有指示，就不敢講話，所以當機了20秒在那邊丟人現眼。第三個意義是中國對台灣根本沒有善意，台灣民選總統接受國際媒體的訪問，沒有傷害任何人，對中國也毫無威脅性。就是接受訪問，就是一個自由民主的存在。過去多少媒體訪問過台灣各黨的民選總統？沒想到現在習近平的中國，沒有自信到連國際媒體訪問台灣都不見容，都要驅逐駐北京記者。這凸顯了中國正走向了高度的不確定性、高度的危險性，而對台灣是毫無善意可言。最後則是台灣還是有少數違背台灣主流民意，去抱中共大腿的親中團體、政客或親中媒體，一天到晚吹噓中國的偉大、吹噓中國的善意。沒有想到中國政府連台灣接受國際媒體訪問都沒辦法接受，中國這種毫無善意的表現，剛好戳破台灣協力者，不管是親中的政客或是親中的媒體，所吹噓的一切，中國用行動戳破了。上述這四層意義，自由民主的社會、國際的社會以及台灣要看清楚。