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▲簡少年（左）今日和小禎（右）一同出席品牌記者會。（圖／記者嚴俊強攝影）

台灣知名命理師、YouTuber簡少年在去年底談生肖的影片中，精準預言了今年將發生鼠患問題，果然年初台北就爆發鼠患，讓不少民眾覺得這波預言超準。今（3）日簡少年和女星小禎合體出席活動，再開金口分析下半年運勢，提醒大家天氣炎熱，要注意蚊蟲孳生的情況，示警民眾要小心「蟲蟲危機」。簡少年今日出席活動，談到鼠患爆發一事，由於是他親口預言的，因此簡少年說自己不覺得意外。簡少年更進一步提到2026下半年到明年的群眾整體運勢，認為和飲食息息相關，因此他建議大家:「現在開始到明年，大方吃、大方喝，吃得好是好運（的象徵）」。另外，簡少年還提醒民眾：「比較要注意的可能是…我覺得會是蚊子，就是蟲的部分。因為天氣會越來越熱，火運的時候就火很大，火很大會變熱，要注意蟲的問題。」他示警大家小心蚊蟲滋生、登革熱等傳染病疫情，這也讓外界開始憂心，繼台北鼠患後，台灣夏天會不會爆發「蟲患」。回顧簡少年在去年底發布的YouTube影片，他當時就明確指出2026年正逢「子午對沖」的格局。他解釋，「午」代表馬，在現代代表日常交通工具，因此行車安全與交通事故將成為不可忽視的風險。而地支中的「子」則對應老鼠，他當時斷言今年可能出現大規模鼠患，甚至潛藏傳染病風險，但他也坦言自己並非齧齒類專家，直言：「這個是要非常非常注意的，只是老師我不是老鼠專業的，所以我也不知道，老鼠疾病會有哪些。」如今台北市不僅爆發鼠患，今年1月更通報了首宗漢他病毒死亡病例，完全應驗了簡少年的預測。影片被網友重新翻出後在Threads上掀起狂熱討論，大家紛紛驚呼：「簡少年預言的含金量還在上升」、「科學沒做到，玄學就登場了」、「準到不可思議」。