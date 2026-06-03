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高端塑膠月產能拚萬噸 毛利率上看三成

碳化矽研發滿三年 2027年底發表、拚營收占比達三成

▲台化今年首度參展 COMPUTEX TAIPEI 2026，以「化學工業與半導體產業的連結」為主軸，展現由石化及塑膠材料本業，延伸至資通訊、半導體及AI產業鏈的轉型成果及走向。（圖／記者李青縈攝）

再生能源年底供電1.2億度 產能優先供應國內半導體客戶

台化今年首次COMPUTEX，總經理呂文進表示，ICT產業中有不少塑膠，而公司研發團隊依照客戶需求打造安規極高的產品給伺服器使用，目前營收占比約4%；未來加上第三代半導體碳化矽投入後，預計可在2030年提升至30%。台化本次展出塑膠複合材料、電子級低碳氫氣／特用氣體、精細化學品、再生能源／綠電服務／微電網／EMS 系統，以及AI運算中心招商五大主題。呂文進說，台化利用既有的生產設備，透過研發升級轉向生產高端ICT塑膠件；透過配方調整，達到具有高防火等級、安規高的程度，技術含金量極高。呂文進表示，目前相關高端塑膠產品月產能約500至600噸，未來產能規模最高可達每月10,000噸，毛利率更有望突破30%。目前相關應用已擴及機器人與無人機市場，並持續與客戶深化合作。同時台化也投資機光科技並進行技術移轉，呂文進看好其PI材料以及鈣鈦礦研究，如PI聚合物具有耐熱性、穩定性高等特質，因此台化已經入股，並且預計量產。另一方面，台化投入碳化矽（SiC）研發已屆三年，由26位專業研發人員組成的團隊持續優化技術。呂文進指出，第三代半導體技術針對先進晶片堆疊需求，預計在與客戶達成互相依賴協議後，於2027年底發表。若部分加入台化後，預計半導體相關營收占比可達三成。在再生能源領域，呂文進說，嘉南實業公司加上其他水利案場合計約有25,000kW；太陽光電現已上線60,000 kWp，並規劃擴增至 100,000 kWp，今年底可提供1.2億度清淨能源。除透過子公司台化綠能公司銷售自有綠能外，結合其他綠能公司資源；客戶主要為半導體產業。另，受到中東戰爭影響，台化3月發佈不可抗力通知。呂文進指出，台化以國內客戶優先為原則，在供料緊張時期，無條件供應國內客戶，並與國外合約客戶建立長期互信關係；近期原料成本下降，報價也有跟著調整。