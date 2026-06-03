拉布拉多個性非常溫馴友善，常被培訓為導盲犬或工作犬，近日美國就有一名專業訓犬師奧頓為了找到屬於自己的工作犬，收養了一隻名叫猛毒的黑色拉布拉多，但隨著時間發現猛毒長得越來越大隻，站起來甚至超過一般人的身高。奧頓在好奇心驅使下將其送DNA檢驗，結果顯示猛毒確實是拉布拉多，但身體一半以上基因竟是世界猛犬之一「土佐犬」，正式解答為何猛毒如此高大的原因！
拉布拉多「長大比人還高」！主人一驗DNA嚇壞
根據外媒The Dodo報導，美國有位專業訓犬師奧頓（Desirea Auten），近日在拉斯維加斯尋回犬救援組織（Retriever Rescue of Las Vegas）收養一隻狗狗，並取名叫猛毒（Venom）。由於工作需求，想訓練狗狗成為工作犬，猛毒當初被組織標註是純種黑色拉布拉多犬，因此成為奧頓收養選擇。
猛毒個性溫和穩定，能夠幫助其他狗狗建立信心，經過訓練已經成為輔助犬。但隨著猛毒越長越大，其外型變得更不像拉布拉多，頭型與四肢都十分細長，站起來甚至比人還高，奧頓依舊十分好奇猛毒的真正身分，因此砸大錢送做DNA檢驗，沒想到結果讓人震驚！
基因一半都是土佐犬！兄弟姊妹超多：家人資料有5頁
根據結果顯示，猛毒確實是拉布拉多沒錯，但並非來自美國，而是韓國的狗，且身上有一半以上的基因還是土佐犬（Tosa Inu）。據悉，土佐犬被譽為世界上最凶猛的犬類之一，有著「東方鬥犬之王」之稱，並以巨大體型為特徵，這也說明為何猛毒看起來特別高大。
有趣的是，該份報告結果還發現，猛毒在美國其實有超多兄弟姊妹，親屬資料整整有5頁多，也就是說猛毒有可能在日後工作或是訓練過程中，意外找到牠失散的兄弟姊妹。
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根據外媒The Dodo報導，美國有位專業訓犬師奧頓（Desirea Auten），近日在拉斯維加斯尋回犬救援組織（Retriever Rescue of Las Vegas）收養一隻狗狗，並取名叫猛毒（Venom）。由於工作需求，想訓練狗狗成為工作犬，猛毒當初被組織標註是純種黑色拉布拉多犬，因此成為奧頓收養選擇。
基因一半都是土佐犬！兄弟姊妹超多：家人資料有5頁
根據結果顯示，猛毒確實是拉布拉多沒錯，但並非來自美國，而是韓國的狗，且身上有一半以上的基因還是土佐犬（Tosa Inu）。據悉，土佐犬被譽為世界上最凶猛的犬類之一，有著「東方鬥犬之王」之稱，並以巨大體型為特徵，這也說明為何猛毒看起來特別高大。
有趣的是，該份報告結果還發現，猛毒在美國其實有超多兄弟姊妹，親屬資料整整有5頁多，也就是說猛毒有可能在日後工作或是訓練過程中，意外找到牠失散的兄弟姊妹。