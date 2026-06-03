我是廣告 請繼續往下閱讀

▲泰國執政聯盟成員為泰黨國會議員拉威．勒庫泰。（圖／NOWNEWS今日新聞）

泰國2026年大選2月落幕，但選舉過程的爭議並未平息。執政聯盟成員為泰黨（Pheu Thai Party）國會議員拉威．勒庫泰（Rawee Lekuthai）受訪時直言，這次是泰國選舉史上最骯髒、最狠的一次，賄選氾濫的程度前所未見。他並指出，這些龐大金流背後都有金主，而金主出錢之後，必然要想辦法把利益討回去，形成難以根除的結構性問題。拉威．勒庫泰直言，這次選舉買票情形相當嚴重，部分地區甚至直接發錢、發完就算數，一票最多高達7500泰銖。他形容這是泰國選舉史上最「dirty」（骯髒）的一次，毫不留情。他以勇敢道德黨主席塔瑪納（Thamanat Prompow）的說法為佐證指出，清邁地區不論哪一個選區，都出現直接撒錢的情況。對於外界關注的龐大金流來源，拉威．勒庫泰坦言問題棘手，他認為癥結出在泰國體制太差、本身就有問題，使得那些願意出錢的人成了國家的「金主」；而金主一旦出了錢，事後必然要設法把好處拿回來，這正是泰國選舉難以根除的結構性沉痾。拉威．勒庫泰強調，賄選之所以一再上演，根源並不只在選舉本身，而在整個國家體制；若不從體制下手，這種金主撒錢、再從中牟利的循環就會持續存在。