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紐約洋基隊今（3）日在主場迎戰克里夫蘭守護者，然而賽前傳出當家重砲「法官」賈吉（Aaron Judge）因右側肋骨骨挫傷將缺席先發，球隊在場上也陷入苦戰。洋基25歲火球少主施利特勒（Cam Schlittler）此役僅投4.1局就失掉5分，加上後續登板的牛棚投手希爾（Tim Hill）與多法爾（Camilo Doval）未能及時止血，終場洋基就以4：9不敵守護者。賽前近況絕佳、防禦率僅1.50的施利特勒，前兩局完美展現壓制力，讓守護者打線三上三下。然而在第3局遭遇亂流，守護者捕手貝利（Patrick Bailey）擊出三壘安打後，羅奇歐（Brayan Rocchio）隨即補上高飛犧牲打突破僵局；第4局守護者重砲曼扎多（Kyle Manzardo）更毫不留情棒打施利特勒，扛出一發兩分砲。到了第5局，洋基內野守備發生關鍵失誤加上觸身球陷入滿壘危機，施利特勒節奏大亂，接連被巴札納（Travis Bazzana）擊出高飛犧牲打及拉米瑞茲（José Ramírez）敲出二壘安打再丟2分，被迫提前退場。施利特勒此戰主投4.1局被敲出5支安打，失掉5分中有4分自責分，防禦率微幅上升至1.89，無奈吞下本季第3敗。相較於洋基打線，守護者打線此役徹底擺脫低迷，全場狂掃12支安打，並灌進9分創下球隊自5月17日以來的單場最高得分。其中以明星重砲拉米瑞茲表現最為瘋狂，他在此戰前陷入45打數僅8安、打擊率0.178的嚴重低潮，但此役他完全復活，單場揮出3支安打皆為二壘安打、進帳2分打點。此外，守護者選秀狀元郎巴札納同樣表現亮眼，第8局面對洋基後援投手多法爾，巴札納在滿壘時轟出關鍵的清壘二壘安打，單場一人就包辦了4分打點，成為擊潰條紋軍的最大外患。洋基打線方面今天雖有8支安打，但攻勢多集中在老將高德施密特（Paul Goldschmidt）身上，他個人繳出單場3安的猛打賞表現，包含第4局的一發兩分砲（本季第7轟），包辦了洋基全隊所有的4分打點，可惜其他隊友未能給予適時的火力串聯。