超商本週買一送一優惠來了！全家本週五（5日）起門市一堆商品優惠，包括老楊方塊酥、牧場直送牛奶雪糕、農心辛拉麵都買一送一，方塊酥餅平均每包只要14元，還有現擠霜淇淋35元一支；7-11本週五六日有沙士棒棒冰買2送2，下周五六日祭出哈根達斯雪酥買一送一。

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🟡全家霜淇淋35元！泡麵、老楊方塊酥買一送一

全家自本週五（5日）起至6月9日限定，霜淇淋單支特價35元，還有黑糖粉粿酷繽沙任選2杯85元。

本月霜淇淋口味跟上月一樣，手搖品牌「五桐號」推出的泰式奶茶口味延長販售期間，霜料使用泰國正統茶葉，融合濃郁茶香與香甜煉乳奶水調製，還原泰國街頭最正宗的風味。並且同步登場的還有「比利時巧克力霜淇淋」。

▲全家霜淇淋單支特價35元，還有黑糖粉粿酷繽沙任選2杯85元。（圖／全家提供）
▲全家霜淇淋單支特價35元，還有黑糖粉粿酷繽沙任選2杯85元。（圖／全家提供）
📍門市、APP｜6月5日起至6月9日
◾牧場直送 4.0牛奶雪糕買1送1，5折（原價40元、特價20元）
◾可果美100%番茄汁買1送1，5折（原價30元、特價15元）
◾老楊經典原味方塊酥買1送1，5折（原價28元、特價14元）
◾FMC天然水2.2L買1送1，5折（原價35元、特價18元）
◾杜老爺特級冰淇淋甜筒買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾農心辛拉麵袋麵買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾可口可樂水蜜桃口味買1送1，5折（原價35元、特價18元）
◾星太郎 雞汁超寬條餅買3送3，5折（原價39元、特價20元）
◾KIRIN生茶 焙茶525ml第二件10元，6.2折（原價42元、特價26元）
◾蜂蜜檸檬超涼薄荷糖／無糖超涼薄荷糖第二件10元，6.2折（原價42元、特價26元）

▲全家5日5好康優惠，活動自6/5起至6/9。（圖／全家提供）
▲全家5日5好康優惠，活動自6/5起至6/9。（圖／全家提供）
🟡7-11哈根達斯買2送2！本週沙士棒棒冰買2送2

7-11本週五六日優惠，6月5日起至6月7日限定，門市有百吉沙士棒棒冰買2送2，還有特選拿鐵、特選美式10元多一杯，好時經典可可買一送一。

並且下周五六日優惠提早曝光，自6月12日起至14日，哈根達斯雪酥指定口味買2送2，原價149元、特價75元，可選焦糖或草莓口味。

▲7-11本週五六日優惠，6月5日起至6月7日限定。（圖／翻攝畫面）
▲7-11本週五六日優惠，6月5日起至6月7日限定。（圖／翻攝畫面）
▲7-11哈根達斯買2送2，可選焦糖／草莓口味。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲7-11哈根達斯買2送2，可選焦糖／草莓口味。（圖／記者鍾怡婷攝）

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鍾怡婷編輯記者

新聞科系碩士畢業，踏入職場後即投入新聞媒體產業，目前是主跑超商、百貨與零售通路的消費線記者，長期專注於消費新聞領域，從第一手採訪、掌握通路端動態，到每日促銷資訊的分析與報導，致力挖掘最實用、即時的優惠...