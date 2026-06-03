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▲名人堂巨星賈奈特（Kevin Garnett）曾於2025年夏天親自指導文班亞馬，他強調總冠軍賽前夕必須保持心平氣和，直言斑馬「還有四場球要贏」。（圖／美聯社／達志影像）

2026年NBA西區決賽絕對是近年最史詩級的系列賽之一，兩支新生代強權歷經七場血戰，最終由22歲的法國怪物文班亞馬（Victor Wembanyama）率領聖安東尼奧馬刺險勝奧克拉荷馬雷霆，挺進總冠軍賽。當第七戰蜂鳴器響起那一刻，文班亞馬在球場上情緒潰堤、激動落淚，這一幕感動了無數球迷，然而，身為他夏訓導師之一的傳奇名將「狼王」賈奈特（Kevin Garnett）卻對此頗有微詞，認為文班亞馬太過情緒化。賈奈特在其主持的節目《Ticket & The Truth》中直言，他不喜歡文班亞馬在贏下西區冠軍後的過度反應：「他在西區決賽哭成那樣，這對我來說太情緒化了。你還有四場比賽要贏，你必須挺過總冠軍賽。現在這一刻，你必須保持心平氣和。」回顧賈奈特的職業生涯，他同樣是一名以激情、咆哮和極具情緒張力著稱的球員，但他極少在奪冠前落淚，更多的是展現對比賽的鐵血悍將作風。賈奈特認為，文班亞馬固然跨越了雷霆這座大山，但在還沒捧起最終的歐布萊恩金盃前就釋放所有情緒，恐將影響接下來對決紐約尼克時的專注度。值得一提的是，文班亞馬在2025年夏天為了精進球技，曾專程展開閉關特訓，而賈奈特正是他當時親自請益、指導他防守與內線腳步的導師之一。正因為兩人擁有這層特殊的師徒關係，外界普遍認為文班亞馬會將這位名人堂前輩的逆耳忠言給聽進去。雖然文班亞馬對籃球的純粹熱愛與毫無保留的真情流露，讓他在客場擊敗雷霆後難以克制淚水，但正如賈奈特所言，總冠軍賽的強度與心理考驗將是另一個層級。即將在明（4）日引爆的Game 1，這位馬刺少主能否迅速收起淚水、達到賈奈特要求的冷靜境界，將是銀黑軍團能否登頂的關鍵。