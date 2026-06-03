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▲文班亞馬目前雖是Nike G.T.實戰系列的核心代言人並擁有專屬Logo，但至今仍未推出個人簽名鞋款，這勢必將成為他與各大品牌談判新合約的關鍵籌碼。（圖／路透／達志影像）

NBA超級球星柯瑞（Stephen Curry）以一紙10年4億美元的震撼性鉅約加盟中國品牌李寧（Li-Ning），結束了他的球鞋自由球員身分，各大運動品牌的目光已經迅速轉向了下一個超級目標。據悉，帶領聖安東尼奧馬刺殺入總決賽的22歲法國「怪物」文班亞馬（Victor Wembanyama），即將成為球鞋市場上最炙手可熱的頂級獵物。知名體育記者查拉尼亞（Shams Charania）近日在與傳奇球星麥葛雷迪（Tracy McGrady）共同參與的《Cousins》Podcast節目中透露，文班亞馬與Nike的球鞋合約即將到期，他即將全面投入球鞋自由市場。「杜蘭特（Kevin Durant）和詹姆斯（LeBron James）都與Nike死死綁定，現在柯瑞轉投了李寧，這三人無疑是當代球員的三大招牌。而當你放眼下一代球員時，文班亞馬目前正站在NBA總冠軍賽的最高舞台上。消息來源告訴我，他的球鞋合約實際上在今年10月就會到期，他很快就會成為一名球鞋自由球員，」查拉尼亞在節目中明確指出。他進一步強調了這個時間點的恐怖之處：「想想這個合約到期的時機。他現在才22歲，即將踏上總冠軍賽地板，剛剛拿下西區決賽MVP，還以史上首位『全票通過』的姿態奪下年度最佳防守球員（DPOY）。」挾帶如此史詩級的榮譽，這絕對是文班亞馬陣營爭取天價合約的最強籌碼。回顧文班亞馬的球鞋代言史，他最早是在法國打職業聯賽時，便與Nike簽下了複數年的鞋類與服飾代言合約。在2023年以選秀狀元之姿被馬刺選中後，Nike也隨即延長了雙方的合作協議。儘管這位法國超新星至今尚未擁有專屬的個人簽名鞋款，但他早已是Nike旗下G.T.實戰系列的核心代言人，品牌更在2024年為他正式推出了極具辨識度的「外星人」專屬商標。然而，面對即將到來的換約期，Nike勢必面臨來自各大品牌的強力撒錢競爭。查拉尼亞分析了目前的市場版圖：「愛德華茲（Anthony Edwards）與Adidas簽下了重磅大約；唐西奇（Luka Doncic）和塔圖姆（Jayson Tatum）都被Jordan Brand牢牢鎖定；而SGA亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）也與Converse有著大合約。當你仔細盤點，所有的新生代招牌球星幾乎都已經名花有主，唯獨文班亞馬與Nike的合約即將到期。」此外，文班亞馬日前也正式成為熱門電玩大作《NBA 2K27》的封面人物。隨著總冠軍賽的極致曝光度，加上即將到來的球鞋自由球員身分，文班亞馬今年的休賽季無疑將在運動商業界掀起一場「血流成河」的搶人大戰。