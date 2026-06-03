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洛杉磯道奇隊近期展現出強大的統治力，在最近20場比賽中豪取16勝，以6場勝差強勢壓制排名第二的教士隊，獨霸國聯西區龍頭。陣中巨星大谷翔平（Shohei Ohtani）4打數2安打、2分打點、2得分，他已經完全從低潮中爬出來，目前打擊率攀升到2成93，大谷翔平近期的打擊數據呈「垂直式」成長，自5月中旬以來狀況大幅回穩，今日賽後打擊率已攀升至.293，創下本季開幕戰後的新高。他在比賽首局便以二壘安打敲開大門，隨後隊友弗里曼（Freddie Freeman）擊出本季第9號全壘打，幫助道奇在開賽僅8球即取得2：0領先。第二局大谷再度發威，在一二壘有人的情況下，以巧妙的揮棒將變速球推向右外野邊線，擊出本季第2支三壘安打，一口氣進帳2分打點。此役大谷累計達成連續6場安打及連續18場上壘紀錄，並收穫個人本季第20場的多安打比賽。回顧大谷翔平的賽季表現，他在5月11日對戰巨人隊賽後，當時的打擊率一度下探至2成33，當時引起外界不少針對其狀態的討論與質疑。然而，在過去短短三週內，大谷翔平展現了頂尖球星的調整能力，透過瘋狂的安打輸出，將打擊率一路拉升至逼近3成的大關。在今日對陣響尾蛇的比賽中，大谷首打席即擊出二壘安打，第二打席更在重心不穩的情況下，硬是將變速球推向右外野邊線，掃出帶有2分打點的三壘安打。隨後的打席中，甚至獲得了對手給予的敬遠，足見其火燙手感已令投手群避之唯恐不及。