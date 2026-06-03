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洛杉磯道奇隊今（3）日客場迎戰亞利桑那響尾蛇，陣中日本巨星大谷翔平再度展現驚人長打火力，全場揮出兩支長打，包含本季第二支三壘安打並貢獻2分打點，幫助道奇最終以5：4險勝響尾蛇。這場勝利不僅為道奇在系列賽注入強心針，更讓他們在國聯西區排名上以38勝22敗的戰績穩坐龍頭寶座，將與國聯西區第二的教士隊之間的勝差，一口氣擴大至6場。比賽首局大谷翔平就率先發難，擊出右外野方向的二壘安打點燃攻勢，隨後靠著明星隊友弗里曼（Freddie Freeman）本季第九轟的兩分砲，幫助道奇取得2：0領先。2局道奇再度發動攻勢，在一、二壘有人的得分圈機會下，大谷翔平一棒揮出右外野三壘安打，一口氣送回2分，將比分迅速擴大至4：0。總計大谷此戰4打數敲出2安打，進帳2分打點，賽後打擊率上升至0.293，整體攻擊指數（OPS）高達0.927。相較於道奇前期的進攻順遂，先發左投洛爾（Eric Lauer）主投4.2局失2分無關勝敗。然而道奇牛棚在第7局下半卻險些砸鍋，右投赫特（Kyle Hurt）遭遇嚴重控球亂流，先後投出2次保送後，被響尾蛇球星艾倫納多（Nolan Arenado）擊出關鍵二壘安打失掉2分；接替的克萊茵（Will Klein）更在滿壘時投出保送擠回1分，讓響尾蛇單局狂追3分，將比分逼近至僅剩1分差的緊張局面。幸好道奇在比賽後段及時踩住煞車，第8局克萊茵成功讓艾倫納多敲出雙殺打化解危機，第9局道奇推出明星左投史考特（Tanner Scott）關門，雖然1出局後被擊出安打，但在2出局二壘有人的關鍵時刻抓下最後一個出局數，驚險奪下本季第6次救援成功。響尾蛇方面，台美混血球星「卡仔」卡洛爾（Corbin Carroll）此戰表現不俗，3局下轟出一發左外野反方向的陽春砲，單場繳出5打數2安打成績，可惜球隊在後續反撲中差了臨門一腳，先發投手索羅卡（Michael Soroka）主投6局失4分，無奈吞下本季第3敗。