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在聖安東尼奧馬刺隊於西區決賽第七場驚險擊敗奧克拉荷馬雷霆隊後，球隊當家球星文班亞馬（Victor Wembanyama）展現了作為領袖的貼心一面。為協助隊友們緩解西區決賽帶來的巨大情緒壓力，文班亞馬特別包場邀請全隊欣賞恐怖電影《Obsession》，希望能透過電影放鬆身心，備戰即將到來的總冠軍賽。根據資深記者麥可·萊特（Michael C. Wright）的報導，文班亞馬此舉是為了讓馬刺隊成員能從第七場比賽的激烈情緒中抽離。電影《Obsession》於2026年5月15日上映，劇情講述一名男子購買了超自然玩具並許願心儀對象愛上自己，卻引發一連串恐怖後果的懸疑故事。這則趣聞在社群媒體上引發病毒式傳播，甚至連紐約當地的林肯中心電影協會（Film at Lincoln Center）也開玩笑地向文班亞馬提出「邀請」，希望能在他隨隊前往紐約進行總冠軍賽期間，欣賞長達5.5小時的經典史詩電影《1900》。不過考慮到總冠軍賽程緊湊，文班亞馬接受該邀請的可能性極低。文班亞馬這一招，可能是從馬刺隊名帥波波維奇（Gregg Popovich）手上學來的，後者最著名的季後賽放鬆方式，就是帶著球員進行長達2到3小時的團隊晚宴。前馬刺球員丹尼·格林（Danny Green）與蓋索（Pau Gasol）都曾透露，在季後賽客場征戰時，波波維奇經常會安排高級餐廳，並親自挑選頂級紅酒讓球員品嚐。這種放下籃球、專注於交流的晚餐，讓來自不同國家的球員能建立深厚的私交。這個傳統也深刻影響了新一代球員，例如在2026年季後賽期間，當家球星維克多·文班亞馬就曾包場請全隊觀看電影，藉此釋放高強度賽事後的情緒壓力。在2020年因疫情舉辦的奧蘭多迪士尼泡泡園區季後賽中，由於球員被限制在特定區域內，高壓且封閉的環境讓各隊必須尋找新的放鬆方式。當時釣魚和高爾夫球成為最熱門的團隊活動。例如洛杉磯快艇隊的保羅·喬治與雷吉·傑克森等人經常結伴在園區內的湖畔釣魚；費城76人隊的球員則時常結伴去打高爾夫球。這些遠離球場的戶外休閒活動，成為球員在緊繃賽程中轉換心情、互相交流的重要出口。