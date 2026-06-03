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美國總統川普日前在川習會落幕後表示，對台軍售是對中國非常好的談判籌碼，對此美國國務卿魯比歐重申，美國對台政策沒有改變，並強調川普政府已在去年通過111億美元的對台軍售。民進黨立委王定宇今（3）日表示，對台軍售的態度非常清楚，就是對台政策不變、對台軍售的態度不變，最後也是最重要的是，台灣是美國重要的夥伴關係，台美關係不會因為中國的態度而有所調整或改變，「對台美關係、台灣安全非常正面正向的一個指標。」美國國務卿魯比歐今日出席聯邦參議院外交委員會所舉的年度預算申請聽證會，魯比歐直接回答幾個重點，首先，川習會上，川普總統很清楚地向中國表達「對台政策不變」；其次，美國對台軍售，中國永遠都在跳腳，可是美國不會因為中國的抗議跳腳而有所改變。對此王定宇說，魯比歐發表這些談話的地點，是正式的參加美國參議院的聽證會，所以這一個證詞是有法律效用，且是公開表態。而川普總統的國務卿魯比歐負責的就是外交事務以及國務院相關的綜合事務，所以魯比歐的證詞，一方面代表的是川普總統，另外一方面也是在法律上的公開證詞。王定宇表示，美國對台軍售的態度非常清楚，就是對台政策不變，而且是川普當著習近平的面表達不變；對台軍售的態度不變，目前沒有因為中國的抗議而有所暫緩或改變，目前是美國跟台灣之間在進行所謂的審核過程；最後一點最重要，台灣是美國重要的夥伴關係，台美關係不會因為中國的態度而有所調整或改變。王定宇也提到，今天魯比歐在參議院的聽證會上正式地表達這樣的看法，對於這段時間不論是操弄「疑美論」，或要操弄台灣成為談判籌碼的人，魯比歐的表態，「對台美關係、台灣安全非常正面正向的一個指標。」