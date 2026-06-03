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▲郭書瑤將擔任賽前暖場嘉賓。（圖／樂天桃猿提供）

▲周湯豪將作為壓軸嘉賓出場。（圖／樂天桃猿提供）

樂天桃猿一年一度的音樂盛會「動紫趴」即將邁入最高潮，官方於日前正式宣布最終日的重量級卡司。最受球迷矚目的焦點，莫過於兼具演技與甜美歌喉的歌后卓文萱。這也是她睽違2年之後，再度踏上職棒球場的舞台演出，消息一出便引發粉絲與廣大球迷的熱烈討論與期待。回顧過去在球場上的精采表現，卓文萱總是能用極具感染力的嗓音與親切的互動，瞬間拉近與觀眾之間的距離。這次她受邀擔任6月21日壓軸日的賽後表演嘉賓，除了將帶來一連串耳熟能詳的經典流行金曲、勾起全場回憶殺之外，球團更透露現場將有特別準備的驚喜合作橋段，勢必掀起當晚的高潮。除了卓文萱的重磅登場，當天的活動從開賽前就充滿看點。率先由實力派樂團「山的孩子」帶來充滿靈魂的開場演出，隨後甜美女孩郭書瑤也將接棒登台。郭書瑤預計以充滿活力的舞蹈與獨特舞台魅力，在第一時間炒熱看台氣氛，帶領滿場的十號隊友們用最愉悅的心情，迎接這個熱血的棒球與音樂之夜。在卓文萱用美妙歌聲溫暖全場之後，緊接著登場的賽後壓軸則是剛入圍第37屆金曲歌王的潮流天王周湯豪，周湯豪近年在音樂與時尚界皆引領風潮，這次他將帶著極具震撼力的舞台張力與爆發性演出，為今年度的動紫趴畫下最完美的句點。三大主題卡司接力，誓言要讓現場球迷享受到最高規格的視聽饗宴。除了上述演藝圈的鑽石級卡司，樂天桃猿球團也貼心留下了伏筆，預告當天賽後還會有精心安排的球員演唱橋段，多位隱藏版棒球巨星將轉變身分走上舞台，展現不同於球場上的歌唱才華，球團誠摯邀請全體十號隊友當天攜手進場，一起在充滿紫色浪漫的盛夏夜晚，親眼見證這場結合棒球、音樂與熱血歡呼的壓軸音樂大秀。