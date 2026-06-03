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▲紐約尼克這支大蘋果軍團已經將隊史的季後賽連勝紀錄堆高到11連勝，距離歐布萊恩冠軍獎盃只差最後四場勝利，這座高唱「紐約、紐約」的城市，將在接下來的8天內引頸期盼這場年度終極對決的到來。（圖／美聯社／達志影像）

2026年NBA總冠軍賽將於台灣時間6月4日上午8點30分點燃戰火，由紐約尼克與聖安東尼奧馬刺爭奪歐布萊恩金盃。不過，比起單純的冠軍歸屬，這輪系列賽更像是三條截然不同命運線的交會點，22歲超級天才文班亞馬（Victor Wembanyama）能否直接完成封神之路、尼克是否能終結長達52年的冠軍荒，以及一旦紐約真的奪冠，這座籃球聖城將會爆發何等規模的狂熱慶典。自從三年前聖安東尼奧馬刺以狀元籤選中文班亞馬（Victor Wembanyama）以來，外界從未懷疑過他是否能成為籃球界的最強球員，唯一的懸念只有：他那7呎4吋的巨大身軀，能否承受住NBA高強度的消耗與磨損。事實證明，文班亞馬的成長速度甚至超出了外界最樂觀的預期。儘管上個賽季曾因肩膀血栓問題提前報銷，但進入生涯第三年的他，不僅在身體對抗與比賽閱讀能力上大幅進化，更在今年季後賽打出近年聯盟少見的統治級中鋒表現。如果馬刺最終能夠順利奪冠，這位22歲的法國長人不僅將正式坐上「當今聯盟第一人」的寶座，也勢必提前開啟外界對於他歷史地位的討論，他的名字究竟有資格被放在歷代最偉大球星名單中的哪個位置？現在的問題是，文班亞馬究竟是需要在最高殿堂經歷幾次心碎才能成長為真正的冠軍？還是他打算在22歲這年，直接「飆速通關」並征服整個NBA？相較於馬刺只要文班亞馬保持健康，就能擁有多達十幾年的奪冠窗口；尼克球迷在乎的只有「現在」。一個總冠軍、一座歐布萊恩金盃，這就是他們的全部。如果紐約能在這個系列賽贏下四場勝利，奪得隊史睽違52年的首座聯賽冠軍，紐約客才不會在乎什麼歷史排名或球員傳奇定位，他們只想沉浸在無盡的狂歡中，甚至用極致的情緒「燃燒」整個曼哈頓，慶祝這座籃球界最高榮譽的降臨。對於尼克來說，這或許是他們畢其功於一役的唯一奪冠契機，他們能頂住壓力嗎？除了球場上的真槍實彈，場外最引人注目的故事線，莫過於紐約市在未來兩週內將如何應對這場賽事帶來的極端情緒。大家都已經見識過尼克在單純贏下系列賽後，街頭引發的騷亂與推擠的瘋狂場面。回顧過去，洛杉磯湖人球迷在奪冠後頂多是放火燒點東西或爬上大眾運輸工具狂歡；但無論這支尼克隊最終是贏是輸，紐約市街頭究竟會上演什麼瘋狂的戲碼？15年前，當溫哥華加人隊在NHL史丹利盃總決賽Game 7敗給波士頓棕熊時，整個溫哥華陷入了天翻地覆的暴動。如果尼克隊真的把戰線逼入Game 7，或者奇蹟般地在主場麥迪遜廣場花園封王，那裡的場面將會失控到什麼程度？這些故事，或許比冠軍本身更值得期待。