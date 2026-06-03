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大鼠愛炸物、小鼠愛穀物 專家教你正確抓鼠

家裡有老鼠嗎？4大跡象快自我檢查

▲如果出現四種跡象，可能就是家中有老鼠。（圖／ChatGPT生成、周淑萍監製）

近日網路流傳一段影片，是台灣麥當勞店出現老鼠，店員見狀後直接徒手一掌拍下，隨即抓起老鼠淡定離開，不少網友大讚店員反應神速，台灣麥當勞店內員工徒手抓鼠影片，不少人都表示：「這太震撼了....可以把影片當成未來履歷」、「店員超猛，強大的執行力。」店員雖然很神勇，但該行為專家並不建議。徐爾烈提醒，看到老鼠千萬別徒手抓，清理鼠屍、鼠糞尿也不能直接掃除，否則可能增加漢他病毒、鉤端螺旋體等感染風險。徐爾烈指出，老鼠原本屬於夜行性動物，若白天頻繁出沒，代表該區域鼠患密度可能已達一定程度。針對民眾最擔心的漢他病毒感染問題，徐爾烈提醒，清除鼠體或排泄物時，切記不可直接徒手觸碰；若周邊留有老鼠糞尿，應先以漂白水大面積噴灑，靜置約20分鐘，待病毒去活化後再進行清掃。由於農業部已不同意使用帶有牙齒的捕鼠夾，目前多以「老鼠籠」與「黏鼠板」來捕捉，徐教授提醒，抓老鼠要懂對症下藥，選對誘餌才是關鍵，提供三種不同老鼠的捕捉法。若使用黏鼠板，徐教授表示因老鼠習慣沿著邊緣走，可以將門關到只剩一條窄縫，把黏鼠板緊密卡在通道上，老鼠為了進出找食物必定會踩到。徐教授點出，若想知道家裡有沒有老鼠潛伏，可以留意以下4個徵兆：出現髒腳印：電鍋或洗衣機的上方出現髒髒的老鼠腳印。隱蔽處有食物殘渣：在不該出現食物的地方，如沙發下、抽屜裡，發現瓜子殼、花生殼或被咬碎的餅乾。物品莫名移位：例如不見的襪子，莫名出現在角落裡。物品被啃咬的痕跡：電線與門角被咬破，因為老鼠的門牙會不斷生長，必須透過咬硬物來磨牙。