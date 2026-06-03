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高盛看好台灣與韓國股市仍有成長空間

股市繁榮背後暗藏隱憂

AI浪潮席捲全球，帶動台灣與韓國股市一路長紅，先後超車印度，目前分居全球第五和第六大市場。對此，投行高盛（Goldman Sachs）持續看多台股與韓股，將台股一年內目標價從45000點上調至51000點、將韓股一年內目標價從9000點上調至12000點。綜合外媒報導，包括亞太首席股票策略分析師慕天輝（Timothy Moe）在內的高盛分析師團隊，今（3）日發布的報告中指出高盛將專注於企業獲利成長最強勁的北亞地區，將台灣股票的評級上調至「增持」，並上調台股和韓股的目標價。報告中指出，MSCI亞太（除去日本以外）指數今年迄今上漲了27％，但若剔除台灣和韓國股市，則該指數將下跌4％。各國股市表現呈現巨大差距，像韓國和印尼之間差距達到驚人的160％，主要可歸因於對能源供應衝擊的敏感性不同，以及科技行業板塊差異這兩大關鍵。北亞地區對伊朗戰爭帶來的能源衝擊具有更大的緩衝能力，並且是AI交易的中心；相較之下，南亞地區更容易受到能源價格波動的影響，且上市的AI代表產業幾乎沒有。報告也示警，此輪上漲行情範圍集中，且市場投機行為加劇，槓桿ETF的規模大幅成長，雖然因AI熱潮帶動的漲勢可能還會持續，但市場回檔的風險正在增加。另外，KB金融集團全球投資策略師金（Peter Kim）指出，韓國雙雄三星電子與SK海力士大幅領跑韓股，「股市的上漲分散了人們對韓國經濟及其產業潛在脆弱性的關注」，警告韓國國內經濟整體而言依然疲軟，且韓國出口商持續面臨中國競爭市場份額。雖然全球投資者聚焦於AI驅動的半導體週期成長，但股市繁榮與國內經濟疲軟的反差也令政策制定者面臨的挑戰更加複雜，就像韓國儘管股市和房市攀升，但國內經濟依然面臨薪資成長疲軟、就業成長緩慢、能源價格上漲帶動生活成本增加的壓力。