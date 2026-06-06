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▲孫淑媚14歲參加比賽時，看起來十分成熟，國中生的年紀卻已經像念大學了。（圖／翻攝自YouTube＠wangyishansongs）

▲孫淑媚今年研究所畢業，美照看起來彷彿是24歲的應屆畢業生。（圖／翻攝自孫淑媚臉書）

台語歌后孫淑媚今（6）日晚間將在台北流行音樂中心開唱，回顧孫淑媚成名過往，她14歲參加歌唱節目《21世紀新人歌唱排行榜》，衛冕20關才成功出道；。而她當時參賽的影像也被挖出，超齡的打扮和妝髮，讓14歲的孫淑媚看起來竟比現在45歲的外型還老。孫淑媚14歲時報名《21世紀新人歌唱排行榜》，成為兒童組參賽者，儘管當時她年紀很輕，但唱起台語歌來，苦情腔調十分到位，加上出色的真假音轉換拿捏及穩健台風，讓孫淑媚連續20關都拿下第1名，在1995年3月最後一次衛冕成功。這一鳴驚人、空前絕後的紀錄也讓孫淑媚被唱片公司相中，順勢出道。孫淑媚同年4月就推出了自己的首張台語專輯《小心》，主打歌〈媽媽你無對我講〉爆紅，隨後孫淑媚固定每1到2年都會推出一張專輯或是EP，成為家喻戶曉的台語歌手。而孫淑媚14歲參加比賽的影像也被挖出，她當時的妝造比較成熟，猛然一對比，看起來反而比現在45歲的樣子還老。不過也有粉絲認為，當時的孫淑媚還沒有矯正牙齒，加上畫質、年代審美的不同，看起來本來就會有落差。而孫淑媚近日也因越活越年輕的外型，引發大眾討論，還被冠上「台版Jennie」的封號。孫淑媚則解答自己沒整形，只是因為戴牙套加上定期打電音波、肉毒以及嘗試不同妝髮，才讓她看起來變得更年輕。另外，孫淑媚當年參加歌唱節目，用的是自己的本名，但近日孫淑媚從世新大學研究所畢業，被人發現她的名牌貼的是「孫向晴」3個字，大家這才知道，孫淑媚悄悄改名字了；她的新名字聽起來更年輕、有氣質，而孫淑媚這個舊本名如今反倒成為她的藝名。其實孫淑媚除了參加歌唱節目狂拿第一名，她也是金曲獎史上最年輕的台語歌后，2005年獲獎時，孫淑媚才24歲，如今仍是紀錄保持人。孫淑媚後來也斜槓當演員，同樣獲得好成績，2021年靠著台劇《天橋上的魔術師》入圍第56屆金鐘獎戲劇節目女主角獎，去年底上映的熱門電影《陽光女子合唱團》也有孫淑媚的身影，她的演技與歌唱實力都讓網友佩服不已。